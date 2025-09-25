アンディ・ラウVSハイジャッカー、高度5000メートルで迫力アクション『フライト・フォース 極限空域』ポスター＆予告解禁
アンディ・ラウが主演を務めるアクション映画『フライト・フォース 極限空域』（11月14日公開）より、本ポスタービジュアル、本予告、場面写真9点が解禁された。
【動画】大迫力の飛行機シーンも『フライト・フォース 極限空域』予告編
本作は、高度5000メートルという逃げ場のない極限状況で、アンディ・ラウが史上最大の危機に挑むアクション超大作。中国では最高3位、香港では2位の大ヒットを記録した。
要人警護のスペシャリストだったハオジュンは、事故で娘を失明させてしまい、妻とは離婚、仕事も失った。それから8年後。航空会社の保安警備員として働く彼は、勤務を終え帰国便に乗り込む。偶然にもその機内には、海外での治療を終えた元妻と娘の姿があった。久しぶりの再会に心が揺れるも、視力を失った娘にどうしても声を掛けることができないハオジュン。
そして、静かに高度を上げていく機体。穏やかな空の旅は、ある瞬間を境に一変する。乗客に紛れていたハイジャッカーたちが、突如として機内を制圧したのだ。その瞬間、ハオジュンの中で眠っていた何かが目を覚ます。逃げ場のない上空で、再び“護る者”として立ち向かう―。
主人公ハオジュンを演じるのは、アンディ・ラウ。出演作は160本を超える香港映画界のレジェンドである彼が自らプロデューサーも務め、渾身の思いで挑んだ。元妻フー・ユエン役には、リウ・タオ。視力を失った娘・シアオジュン役は、現在中国で最も優れた若手俳優の一人と評価されているチャン・ツィフォン。そして、冷酷非道なハイジャッカー、マイク役をチュー・チューシャオが演じる。
監督を務めるのは、双子の兄ダニー・パンと制作した『the EYE 【アイ】』（2002）で大ヒットを記録した、アジアを代表するアクション映画のヒットメーカー、オキサイド・パン。
本ポスタービジュアルは、エンジンが燃え盛る飛行機を背景に、怪我を負ったハオジュン（アンディ・ラウ）と不安な表情で彼に寄り添う娘シアオジュン（チャン・ツィフォン）が描かれたもの。下部には乗客を制圧するハイジャッカーたちや険しい表情をしたマイク（チュー・チューシャオ）が配置され、危機を感じさせるビジュアルとなっている。
本予告は、「何か異変が起きている」とハオジュンが就航中の飛行機内で起こっている事件を調べる様子からスタート。そして機内でハイジャックが発生。人質を取ったハイジャッカーのマイクに対し、ハオジュンは「1人殺せば（脱出用パラシュートを）1つ壊す」と取引をもちかける。
しかしマイクは「1つ壊せば（人質を）2人殺す」「お前が誰かはバレている」と言い放ち、緊迫の駆け引きが展開。さらにマイクは「家族愛を見せてみろ」と挑発し、娘シアオジュンを人質に銃口を向け合う中、ついに弾丸が放たれる…！「必ず生きて帰る」と叫ぶハオジュンの激しいアクションと、大迫力の飛行機シーンに目が離せない本予告となっている。
場面写真9点には、銃をかまえるハオジュンやマイク、動揺した様子のフー・ユエンやシアオジュン、緊迫した機内などが切り取られている。
また今回、9月26日より本作のオンラインムビチケの発売が決定。特典として、登場人物たちの緊迫感あふれる表情が印象的な本国ビジュアルを使用したスマホ壁紙が付く。価格は1600円（税込み）。
映画『フライト・フォース 極限空域』は、11月14日より全国公開。
