Perfumeあ〜ちゃん、活動休止前ラストライブを終えての想いを告白「一生推し続けます」「また笑顔で」反響続々
【モデルプレス＝2025/09/25】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが24日、自身のInstagramを更新。活動休止発表後に行われたラストライブへの想いを明かした。
【写真】あ〜ちゃん、活動休止前ラストライブのオフショット
Perfumeは9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と2025年12月31日をもって活動休止することを発表した。あ〜ちゃんは「あの日からの5年ぶりのドーム、Perfumeコールドスリープ前のラストライブでした」と活動休止発表後の9月22日、23日に東京ドームで行われたライブ「Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」会場の写真を公開。「来てくださったみなさん、いろんな気持ちを持ちながらも、それぞれの人生とパフュームとの出会いに懐かしみながら、“今”を一緒に楽しんでくれました」「世界中の多くの皆さんが、突然の私たちからのメッセージをを受け止めて、ラストライブを見届けてくれていたようです。本当にすごい数…！」と来場したファンと急遽決まった世界生配信を観たファンそれぞれへの想いを綴り、「私たちに心を寄せてくださったすべての皆様、本当にありがとうございます」と感謝した。
そして、「朝起きたら左の顔がぷんぷんに腫れてて、なにごと？で笑いました 昨日までのキラキラあ〜ちゃんからの落差えぐっw」とライブ後に起こったハプニングも明かしたあ〜ちゃん。「HP使い切ったね」とやり切ったという気持ちを表した。
この投稿に、ファンからは「お疲れ様でした」とねぎらいの声が。「一生推し続けます」「最高に愛のこもったギフトをありがとうございました」「ずっとずっと大好きです」「また笑顔で会える日を心待ちにしています」「人生にいつも寄り添ってくれてありがとう」「ゆっくり休んで」などと愛のメッセージが続々届けられている。（modelpress編集部）
◆Perfumeあ〜ちゃん、活動休止前ラストライブに感謝
