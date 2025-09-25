C&Kの楽曲「相思相愛 with SOIL&”PIMP”SESSIONS」が、寺西拓人(timelesz)が主演を務める映画『天文館探偵物語』の主題歌に決定した。

「相思相愛 with SOIL&”PIMP”SESSIONS」 は、昨年2024年10⽉26⽇(⼟)、27⽇(⽇)に、鹿児島市・南栄リース桜島広場&グラウンド(桜島多目的広場＆溶岩グラウンド)で、5年振りに開催された＜THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024＞にC&Kが出演した際、フェスのラストに、C&KとSOIL＆“PIMP”SESSIONSのコラボ曲としてサプライズ披露した楽曲。

「演者と観客、演者とスタッフ、会場と地元、総じて相思相愛というものを目指して想いを通わせていかなければ、大きな夢は描けない」というメッセージと、改めて“今”があるのは相思相愛の結晶なのではないか、というメッセージを持って作った楽曲だが、これが映画『天文館探偵物語』の舞台が鹿児島・天文館であることと重なり、主題歌として提供された。

Ⓒ2025「天文館探偵物語」製作委員会

映画『天文館探偵物語』は、2025年11月21日(金)より舞台である鹿児島県にて先行公開、12月5日(金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開。

主人公・宇佐美蓮役に映画初主演となる寺西拓人。『timelesz project -AUDITION-』の直前まで本作の撮影に挑み、その後デビュー。シングルマザー・橋口凪には『劇場版 おいしい給食 Road to イカメシ』の大原優乃。蓮の相棒・健斗に映画『青すぎる、青』の新進俳優・肥後遼太郎が大抜擢。蓮たちと対立する政治家の息子・板倉靖幸役に室龍太、凪の息子の誘拐犯・清彦役に高田翔、凪の兄で医者の橋口拓海役は原嘉孝（友情出演）ら寺西と演劇ユニットを組んでいた盟友が脇を固める。

さらにと誘拐を企てるヤクザ・吉田三郎にはNHK大河ドラマ『翔ぶが如く』『龍馬伝』など俳優として活躍する一方、鹿児島弁・薩摩弁指導者でもある俳優・西田聖志郎、蓮たちが世話になるBAR兼託児所のオーナー・有村悠一郎役には鹿児島在住の俳優・新名真郎が登板。加えて、大物政治家の秘書・大森渉に、配信ドラマ『怪物』など近年活躍が目覚ましい新鋭のSHIGETORAが務め、その大物政治家・板倉雄馬を配信ドラマ『SHOGUN 将軍』の西岡紱馬が扮し、作品に重厚感を添えている。メガホンを執るのは『うちのじいじは字が書けない』が「29thキネコ国際映画祭」グランプリを受賞した諸江亮が脚本と監督を務めている。

映画主題歌決定にあたり、C&Kからコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

■C&Kコメント

■CLIEVY

すごすぎ！！やったー！！！！

■KEEN

地元である鹿児島、しかも小さい頃から馴染みの天文館が舞台である今回の映画に携わることができて感無量です！

映画への期待感を掻き立てる役割として、本編と曲がまさに『相思相愛』になれたら幸せです！

観ていただいた方々の記憶に、僕らの曲が流れてくれることを期待したいと思います！

◆ ◆ ◆

■映画『天文館探偵物語』主題歌

C&K「相思相愛 with SOIL&”PIMP”SESSIONS」

Music, Lyrics: CLIEVY

Arrange: タブゾンビ（SOIL&”PIMP”SESSIONS）

ライブ・ツアー情報

■2026年4月26日(日) 大阪城ホール ワンマンライブ開催決定

＊詳細後日発表 ■2025年全国ツアー＜改 日本全国地元化計画〜歌って踊って喋る喋る！！演出なしのシンプルLIVE！！〜＞

終了公演は割愛

9/27(土) 広島・上野学園ホール

9/28(日) 島根・さんびる文化センター プラハホール

10/10(金) 香川・高松 festhalle

10/11(土) 愛媛・今治市公会堂

10/13(月・祝) 名古屋・岡谷鋼機名古屋公会堂

10/18(土) 石川・金沢EIGHT HALL

10/19(日) 京都・舞鶴市総合文化会館

10/24(金)福岡・ 福岡サンパレス

11/8(土) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール

11/9(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール

11/11(火) 鹿児島・川商ホール 第1

11/16(日) 宮城・東京エレクトロンホール宮城

11/29(土) 鹿児島・鹿屋市文化会館

11/30(日) 鹿児島・鹿屋市文化会館

12/4(木) 岐阜・岐阜 CLUB G

12/6(土) 神奈川・1000 CLUB

12/19(金) 大阪・オリックス劇場

12/20(土) 大阪・オリックス劇場

https://c-and-k.info/contents/921488 ■＜IZUMO OROCHI FES 2025＞

2025年11月22日(土)・23 日(日)

出雲ドーム（島根県出雲市）

＊C&Kは11月22日(土)に出演します。

「IZUMO OROCHI FES 2025」公式サイト https://izumoorochifes.jp/ ■＜HY SKY Fes 2026 & Special Night＞

2026年3月20日(金)・3月21日(土)・3月22日(日)

沖縄県総合運動公園 多目的広場

＊出演日は後日発表となります。

「HY SKY Fes 2026 & Special Night」公式サイトhttps://skyfes.net/

映画『天文館探偵物語』

2025年11月21日(金)より鹿児島県にて先行公開

2025年12月5日(金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開 主演：寺西拓人

出演：大原優乃 肥後遼太郎／室 龍太 高田 翔 原 嘉孝（友情出演） ／SHIGETORA 西田聖志郎 新名真郎 ／西岡紱馬

監督・脚本： 諸江 亮

企画・原案・プロデュース：嶋田 豪

音楽：朝倉紀行 【ストーリー】

夏の「祇園祭（おぎおんさぁ）」の熱気に包まれる中、探偵・宇佐見蓮（寺西拓人）は相棒の山下健斗（肥後遼太郎）と共にタモ網片手に今日も今日とて亀探し…。そんな折、スリを働いたシングルマザー・凪（大原優乃）と出会い、6歳の息子・翔真を抱え、DV夫から逃げてきたと言う。蓮と健斗は自分を育ててくれたBAR兼託児所を紹介し迎え入れるが、安心したのもつかの間、翔真の誘拐事件が起きる。凪は、地方創生担当大臣・板倉雄馬（西岡紱馬）の息子・靖幸（室龍太）と凪の間に生まれた子だと明かす。その板倉雄馬は天文館の再開発を強引に進め、街の人たちの居場所だけでなく思い出をも奪おうとしていた。蓮たちは、凪親子と天文館を守るため立ち上がる――。 製作支援：かごしまフィルムオフィス

製作：アイエス・フィールド／「天文館探偵物語」製作委員会

宣伝・配給：アイエス・フィールド／S・D・P Ⓒ2025「天文館探偵物語」製作委員会 公式HP：https:// tenmonkan-tantei.jp

公式X/Instagram：＠tenmonkantantei

関連リンク