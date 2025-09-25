多部未華子「地道に毎日続ける」美肌の秘訣とは？リフレッシュ法も告白
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の多部未華子が25日、都内で行われたコーセー マルホ ファーマ『ヒフニック』『カルテHD』新CM発表会に出席。美肌の秘訣やリフレッシュ法を明かした。
【写真】多部未華子、直筆美文字披露
同ブランドの新ミューズに就任し、9月25日より順次放映開始される新CM『カルテHD 25年冬 うるおい離さない保湿肌篇』と、9月26日より全国で放映開始される新CM『ヒフニック 25年冬 誕生篇』に出演する多部は「カルテHDの商品は嘘ではなく日頃からお世話になっていたので、今回（CMを）担当させていただけると聞いてとっても嬉しかったです」と声を弾ませ、CM撮影で心がけたことについては「こういう商品のCMは慣れていなかったので、スタッフの方に色々アイディアをいただいたりしながら、肌を触ったりする慣れない動きをたくさんして（笑）、とても緊張したんですけど、普段からお世話になっているスタッフの方がたくさんいらっしゃったので、とても和やかな雰囲気で撮影することができましたし、ヒフニックのほうは自信を持ってたくさんの方に信頼して使っていただけるように、思いを込めて表現できたのではないかなと思っています」と胸を張った。
また、美肌の秘訣を聞かれた多部は「なかなか難しいんですけれども、私も乾燥肌でこれからの季節はもっともっと乾燥がひどくなっていくんですけど、とにかく保湿を心がけていて、対策と言えるほどではないんですけれども、化粧水で肌に水分をたくさん与えて、乳液、クリームで蓋をして、それを地道に毎日続ける。シンプルなんですけど」と答え、乾燥肌に対する対策についても「繰り返しになってしまうんですけど、やっぱり保湿。乾燥が気になる季節ですけど、乾燥しないように保湿をすることが1番心がけていることですね」と語った。
さらに、健やかな肌のための多部流のリフレッシュ法を尋ねられると「友人とお話しすることです」と答え、MCから「わいわいと？」と声をかけられると、「しっぽりと。よく泊まりに来てくれる友人がいるんですけど、お互いに仕事とかがあるので、早めに会ってしっぽり喋って早めに寝る。リフレッシュですね」とにっこり。「私にとって友人は人生の財産なので、会ったり、喋らなくても同じ時間を過ごすだけでリフレッシュです」と目を輝かせた。
そして、パッと気持ちが明るくなるような、毎日の中で楽しい・嬉しいと感じる瞬間を聞かれると「1日の終わりに自分の時間を作って、自分の肌だったり体だったりを労われる時間があると、その日も頑張ってよかったなって振り返って幸せな気持ちになれますし、朝起きて調子がいいと“今日も頑張ろう”って心も体も健康になれると思うので、スキンケアの時間は大事にしたいなと思っています」と明かし、自分の時間はたっぷり取れているか追及されると「せっかちなので、スタスタスタとやらなきゃいけないことを終わらせて、のんびーりする時間を作って、“明日も頑張ろう”と思える毎日を過ごせていると思います」と充実した表情を浮かべた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆多部未華子、美肌の秘訣明かす
◆多部未華子、“人生の財産”は友人
