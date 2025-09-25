杉咲花＆令和ロマンくるまが“焼肉デート”『ミーツ・ザ・ワールド』特別映像解禁
杉咲花が主演する映画『ミーツ・ザ・ワールド』より、松居大悟監督のコメント付き特別映像が解禁された。主人公・由嘉里（杉咲）と奥山譲（令和ロマン・くるま）の焼き肉デートシーンを捉えている。
【動画】監督からのラブコールを一身に受けるくるまが登場『ミーツ・ザ・ワールド』メイキング＆本編映像
本作は、第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみの同名小説を松居監督が映画化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼き肉漫画『ミート・イズ・マイン』をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公の新たな世界との出会いを描く。
杉咲花は、擬人化焼き肉漫画『ミート・イズ・マイン』の推しカプに全力で愛を注ぐも、自分を好きになれず、仕事と趣味だけで生きていくことへの不安と焦りを感じる等身大の主人公・由嘉里の姿を体現。由嘉里が歌舞伎町で出会う住人で希死念慮を抱えた美しいキャバ嬢・ライを南琴奈、既婚者で不特定多数から愛されたいホスト・アサヒを板垣李光人、人が死ぬ話ばかりを書いている毒舌な作家・ユキを蒼井優、街に寄り添うBAR「寂寥」店主・オシンを渋川清彦が演じる。
本作で主人公の由嘉里が一念発起して参加する合コンで出会う奥山譲を演じるのは、映画初出演となるくるま（令和ロマン）だ。解禁となった特別映像で監督は、本作を撮る前からくるまに対して「ずっと役者をやってほしかった。奥山役を考えたときにくるまさんを思い浮かべて、めちゃくちゃワクワクした」と明かし、さらに今回解禁されたシーンについて、台本もなくしゃべり続けたくるまに「あんなことできる人はいない！」と大絶賛。
そんなまなざしは杉咲からも向けられ、「セリフとアドリブの境目が全く分からなくなるくらい、自分の思考から生まれてきた言葉のように言葉がつらつらと出てきていて、こんな風にカメラの前に立てる人がいるんだと衝撃だったんですよね。めちゃくちゃ感動して」と杉咲が語るように、くるまは主演をも引き込む魅力を発揮した。
本編映像は由嘉里と奥山の焼き肉デートシーンが公開に。奥山が由嘉里とキャバ嬢・ライ（南琴奈）のルームシェアのことをはじめ、矢継ぎ早にトークを展開する中、話が入ってこない由嘉里は大好きな擬人化焼き肉漫画『ミート・イズ・マイン』の推しカプ、「ウルテ」（cv 坂田将吾）と「トモサン」（cv 村瀬歩）の掛け合いを妄想してしまう。由嘉里を気遣う言葉を交えつつも、止まらない奥山のトークにしびれを切らした由嘉里は、突如立ち上がり「私は腐女子です」と打ち明ける。奥山は動揺しながらも「BLとか…そういうのがお好き？」と問いかける。
映画『ミーツ・ザ・ワールド』は、10月24日より全国公開。
