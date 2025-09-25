人気漫画『スキップとローファー』がミュージカルに！ 26年3月上演決定 清水美依紗＆吉高志音がダブル主演
高松美咲の人気漫画を原作としたミュージカル『スキップとローファー』が、東京・大阪にて2026年3月に上演されることが決定。清水美依紗と吉高志音がダブル主演を務める。
【写真】ミュージカル『スキップとローファー』のダブル主演を務める清水美依紗＆吉高志音
原作の『スキップとローファー』は、講談社「月刊アフタヌーン」で2018年10月号から連載されている、高松美咲の同名漫画。高校生の瑞々しい青春を題材にしながら、登場人物たちの心の機微を軽やかに描いた青春群像劇だ。コミックスの累計発行部数は300万部（2025年5月現在）を超え、2023年4月からテレビアニメ化され、第2期の発表もされている話題作が、このたびミュージカル化。次世代のミュージカル界を担う若手俳優と注目の清水美依紗と吉高志音の2人が初主演を務める。
ミュージカル化にあたり、脚本・作詞にはミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター 〜北斗の拳〜』『チョコレート・アンダーグラウンド』ほか、翻訳・訳詞家としても多数の作品を手掛ける高橋亜子、演出・振付にはブロードウェイミュージカル『インザハイツ』『Bye ByeBirdie』ほか、アーティストの振付、ライブ演出、など幅広い分野で活躍するTETSUHARUというミュージカル界で活躍中のクリエイターが集結。
音楽は劇団四季やミュージカル『新テニスの王子様』などのほか、映画、ドラマ、アニメなどの劇伴音楽や、アーティストへの楽曲提供・アレンジャーとしても活躍する兼松衆を迎えて舞台化に挑む。
ミュージカル『スキップとローファー』は、東京・大阪にて2026年3月上演。
