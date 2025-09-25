米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ペンシルベニア州ピッツバーグ）が２４日（日本時間２５日）に放送され、白川未奈が世界女子王座戦で悔しすぎる黒星を喫した。

同王座は白川の盟友トニー・ストームが２月から７か月保持してきたが、２０日のＰＰＶ「ＡＬＬ ＯＵＴ」の４ＷＡＹ王座戦で敗れ、クリス・スタットランダーにベルトを奪われた。白川は試合前のインタビューで「私はトニーのために、未奈のためにそして愛のために戦う。そして必ずＡＥＷ世界女子王座を取る」と、メジャータイトルの初戴冠を誓った。

王者クリスｖｓ白川のＡＥＷ世界女子王座戦は、この日のメインイベント。気合満点の白川は河津落としから得意の胸振りポーズを決めたが、体格に勝るクリスに背後から抱え上げられ、バックドロップで叩きつけられる。だが、「レッツゴー！」の駆け声とともにコーナーでクリスの額にパンチの雨を降らせ大歓声を浴びた。さらにエプロンから、王者の左ヒザを場外の床に叩きつける荒業を披露。鉄階段に叩きつけると、倒れたクリスに横回転スプラッシュを見舞った。



快調に攻め込むも、パワー自慢の王者は白川を滞空時間の長いブレーンバスターで打ちつけて反撃。パワフルな攻撃で挑戦者を追い詰めるが、白川は「なめんなあ！」と叫びながらスリングブレイドで叩きつけた。続けてスイング式ＤＤＴから左ヒザを狙って猛攻。王者も大技連発で譲らず、試合は白熱の攻防となった。



白川はドラゴンスクリュー２連発で左ヒザを痛めつけ、「オッケー！」の掛け声とともにコーナー上段へ。雪崩式スリングブレイドで王者の首を刈った。これをカウント２で返されると、ローリングエルボーからバズソーキックとつなぎ、足４の字固めだ。ロープに逃れられても、打撃の連打で圧倒して再び足４の字を仕掛けるが…下から王者に頭を蹴り飛ばされた。すかさずトニーから王座を奪取した「シートベルト」で丸め込まれ、３カウントを奪われた。

まさかの大逆転負けに白川は、頭を抱えて悔しさいっぱいの表情。５月には当時の世界王者トニーに敗れており、７月にはＴＢＳ王者メルセデス・モネ、８月にはＲＯＨ女子世界王者アティーナと、メジャーのシングルタイトル戦での連敗を止められなかった。それでも白川は自身のＳＮＳに動画を投稿し「私は決してあきらめない。必ずＡＥＷ世界女子王者になる。あきらめない…」と語り、不屈の闘志を見せていた。