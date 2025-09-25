パルマ鈴木彩艶がコッパ・イタリアでPKストップ、ラウンド16進出へ導く

セリエAパルマの日本代表GK鈴木彩艶がPKストップでチームを勝利に導いた。

「彩艶が感情むき出しなの初めて見たかも」とそのパフォーマンスは反響を呼んでいる。

パルマは現地時間9月24日にコッパ・イタリアのラウンド32でセリエBのスペツィアと対戦。2-2の同点で試合の決着はPK戦へともつれ込んだ。

鈴木はスペツィアの1人目、FWエドアルド・ソレーリのキックに完璧な反応を見せ、ゴール左へのシュートをストップ。ビッグプレーでスタンドを沸かせた。パルマはPKスコア4-3で勝利を収め、ラウンド16へとコマを進めている。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xでは鈴木のPKストップシーンが公開された。ガッツポーズを見せる姿にファンからは「彩艶が感情むき出しなの初めて見たかも」「こんなにガッツポーズしてるのなかなかない」といったコメントが寄せられた。また、チームを勝利に導く会心のパフォーマンスについて「まだ23歳ってのが怖い」「頼もしい」といった称賛の声も上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）