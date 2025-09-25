かぼちゃ＆モンブランの秋限定フレーバー！CAFE OHZAN ハロウィン限定チョコレートラスク

CAFE OHZAN（カフェオウザン）は、ハロウィンパッケージの限定商品を2025年9月25日（木）より順次発売いたします。

2025年のハロウィン限定商品は、“猫の雑貨屋”をテーマに、かぼちゃやおばけで可愛らしく賑やかなデザインのパッケージに仕上げられています。

CAFE OHZAN ハロウィン限定チョコレートラスク

スティックラスク5本入 ソワール

価格：1,512円(税込)

発売日：2025年9月25日(木)

サクサクに焼き上げたラスク生地に、ベルギー製のチョコレートをたっぷりコーティングしたスティックタイプのラスクです。可愛らしい猫の雑貨屋が描かれた、大人フェミニンなパッケージデザインが魅力です。天面のグレイッシュなペールパープルがモノクロ背景と調和し、可愛らしさだけでなくすっきりとした印象を与えます。

キューブラスク5個入 シャノワール

価格：1,728円(税込)

発売日：2025年9月25日(木)

キューブ型のラスクも、スティックラスクと同様に「猫の雑貨屋」テーマのハロウィン限定パッケージで登場します。チョコレートは、今年初登場の秋らしい2種類のフレーバーが使われています。

その一つが、かぼちゃプリン風味のホワイトチョコレートです。砂糖でできたかぼちゃの顔に、刻んだドライオレンジとピスタチオがトッピングされています。もう一つは、モンブラン仕立てのミルクチョコレートで、クコの実とパンプキンシードが合わされています。ハロウィンモチーフの可愛らしいデコレーションも魅力的です。

クロワッサンラスク ハロウィン

価格：3個入1,706円(税込)／5個入2,754円(税込)

発売日：公式オンラインストア（先行発売）2025年9月25日(木)、その他直営店 2025年10月1日(水)

バターの香りが豊かなクロワッサン生地を焼き上げた、食べ応えのあるラスクです。クロワッサンラスクのみ、他の商品とは異なるパッケージデザインとなっています。中央のモンスターはミイラ男をイメージした、ハロウィンらしい賑やかなトッピングが特徴です。

これらの秋らしい味わいのチョコレートラスクは、ハロウィンのお菓子としてはもちろん、季節の挨拶にもおすすめです。

CAFE OHZANが発売する、ハロウィン限定の可愛らしいチョコレートラスクの紹介でした。

