押切もえ、家族でぶどう狩りを満喫 長男の収穫ショットを披露「上手に収穫していました」
モデルの押切もえ（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族でぶどう狩りを楽しんだ様子を披露した。
【写真】押切もえが公開した長男のぶどう狩りショット ※3枚目
「ぶどう狩りに行ってきました」と報告し、2枚の写真と1本の動画をアップ。「待ちに待ったシャインマスカット収穫の季節。（シャインマスカットは2枚目以降）」とワクワクした様子でつづり、「長男は慣れた様子、娘は私が抱っこしながら、ちょきんと上手に収穫していました」と、慣れた手つきでぶどうを収穫する長男（7）の後ろ姿を披露した。
押切は「夏が大好きだけど、秋は秋で、秋の果物狩りに紅葉に、Halloweenの仮装、芸術・食欲・読書の秋…、とお楽しみがたくさんありますね。（なんだかんだ毎シーズン楽しむ人間…）」とつづり、「みんなはどんな秋の行事が好き？コメントで教えてね」と呼びかけた。
これに対しファンからは「お月見が好きです」「食欲の秋なので美味しいものいろいろ食べちゃいます」「芋煮です」「秋の花（コスモスや彼岸花）を見に行くのが好きです」など、思い思いの“秋の楽しみ”が寄せられたほか、「もえさん美しい」「立派なぶどうですね」「素敵な美人ママさんと素敵な息子さん」などのコメントが寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球選手の涌井秀章投手（39／現中日ドラゴンズ所属）と結婚。18年3月に長男、21年7月に長女（4）が誕生している。
