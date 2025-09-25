

『ミシュランガイド東京2026』におけるラーメン部門は、掲載軒数が16軒となった（筆者撮影）

【画像】ミシュランガイドがビブグルマンに選んだ「銀座のラーメン店」

25日、東京・ウェスティンホテル東京にて『ミシュランガイド東京2026』のセレクション発表記者会見が行われた。

『ミシュランガイド東京』はアジア初のミシュランガイドとして2007年に創刊。以来、毎年発行され、今回で19回目となる。ミシュランの調査員が覆面調査をし、5つの評価基準をもとに合議制で評価。今年も三つ星、二つ星、一つ星、ビブグルマンほか各賞が発表された。



125周年のミシュランガイド。東京版は19回目となる（筆者撮影）

ミシュランガイドが「ビブグルマン」に選出したラーメン

ミシュランガイドにおける星の位置づけは以下のとおりだ。

一つ星：近くに訪れたら行く価値のある優れた料理

二つ星：遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理

三つ星：そのために旅行する価値のある卓越した料理

これ以外に、星は付かなくても、「価格以上の満足感が得られる料理」を提供している店を「ビブグルマン」として紹介している。

『ミシュランガイド東京』がラーメンを本格的に掲載し始めてから、すでに10年近い時が経つ。かつては一つ星を獲得した店が話題となったが、近年はビブグルマンに枠を絞り、価格以上の満足を提供する“日常食としてのラーメン”を選出する方向性が定着している。

今回ビブグルマンに輝いたラーメン店は次のとおり（◎が初受賞）。

◎銀座はるちゃんラーメン

◎手打ち あさま

RAMEN MATSUI

塩そば 時空

函館塩ラーメン 五稜郭

ラーメン屋 トイ・ボックス

宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀

Homemade Ramen 麦苗

佐々木製麺所

there is ramen

銀座 八五

Japanese Ramen 五感

創作麺工房 鳴龍

入鹿TOKYO

八雲

Ramen Break Beats

2026年版『ミシュランガイド東京』におけるラーメン部門は、掲載軒数が16軒となった。昨年より1軒減ったものの、毎年一定の数に落ち着いているのは、評価対象を厳しく選び抜く姿勢の表れといえる。

今年の大きなトピックは、銀座の「銀座はるちゃんラーメン」と、中目黒の「手打ち あさま」の2店が初受賞を果たしたことだ。



銀座はるちゃんラーメンの外観（筆者撮影）



はるちゃんラーメンの中華そば（筆者撮影）

前者は昨年まで新橋の「はるちゃんラーメン」1号店が掲載されていたが、今年から銀座の路面店が受賞となった。新橋のアットホームな良さを残しつつ、より広く、観光客を含めた誰もが入りやすい空間を備えた店舗が選ばれたのは象徴的である。

後者の「あさま」は、手打ち麺の力強さと滋味深いスープで評価を得ての初掲載。新陳代謝の少ないミシュランのラーメン部門にあって、新顔の登場は業界内でも注目を集める。

ミシュラン店からわかるスープの流行

選ばれた16軒を眺めると、清湯系、すなわち透明感あるスープを基調とする店が目立つ。





「ラーメン屋 トイ・ボックス」「宍道湖しじみ中華蕎麦 琥珀」「Japanese Ramen 五感」など、素材の輪郭を際立たせる淡麗系のラーメンが軒を連ねる。

味そのものを評価する賞であることは間違いないが、同時に店の空気感も含めて考えると、これらはどこも整えられた内装を持ち、女性客や観光客が1人でも訪れやすい空間だ。

濃厚系や豚骨系が都市部で根強い人気を保つ一方で、ミシュランが選ぶのは透明感や軽やかさを備えたラーメンに偏る傾向が続いている。

その他、「Homemade Ramen 麦苗」「八雲」「創作麺工房 鳴龍」など、毎年の常連がそのまま名を連ね、安定した評価を維持した。

一方で、「函館塩ラーメン 五稜郭」や「塩そば 時空」といった塩ラーメンの名店が掲載されていることは、醤油ラーメン中心だったかつてのミシュランの評価からは変化を感じる。

全体の傾向を整理すれば、選定基準は「洗練された清湯」「整った店構え」「入りやすい雰囲気」に集約される。銀座の路面にある「はるちゃんラーメン」が選ばれたことは、その象徴だ。



銀座はるちゃんラーメンのメニュー（筆者撮影）

観光資源としてのラーメン

新橋の雑多な裏路地を抜けてたどり着く店から、銀座の大通りに面した路面店へ。この変化は、ミシュランがラーメンを単なるローカルフードではなく、観光資源として世界に紹介することを意識している姿勢の表れといえる。

とはいえ、ここにはラーメン文化の一面しか映し出されていないことも事実だ。濃厚系、豚骨、二郎系といった大衆的な人気を誇るスタイルは依然としてガイドには登場しにくい。

強烈な個性やボリュームよりも、国際的に通じやすい端正な一杯が優先される構図は、観光ガイドとしての性格を考えれば理解できる一方で、ラーメンの多様性を語るには限界もある。



（筆者撮影）

これからも清湯系を中心とする選出傾向は続くだろうが、その中で新しい技法や個性を示す店が現れれば、新たに星を得るラーメン店が登場する可能性も残されている。



この連載の一覧はこちら

（井手隊長 ： ラーメンライター／ミュージシャン）