ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開しているセガプライズ。

今回は2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ マスコット」を紹介します☆

セガプライズ「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ マスコット」

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662830

登場時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約8×4×10cm

種類：全6種（龍矢、命、影丸、モップ、マイメロディ、バッドばつ丸）

セガプライズに、『-真天地開闢集団-ジグザグ』と『サンリオキャラクターズ』の人気コラボグッズ第3弾が再登場！

持ち運びがしやすい、マスコット全6種が全国のゲームセンターなどに再び登場します。

「龍矢」は「モップ」、「命」は「マイメロディ」、「影丸」は「バッドばつ丸」とリンクしたコーディネートになっています。

大きなリボンや包帯、王冠をかぶった姿がとってもキュート☆

シックなカラーでまとめられた、大人かわいいデザインもポイントです。

モノトーンな色使いで『-真天地開闢集団-ジグザグ』とのリンクコーデを楽しむ「モップ」「マイメロディ」「バッドばつ丸」

2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する、セガプライズ「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ マスコット」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

