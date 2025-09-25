◇テニス男子木下グループ・ジャパン・オープン第2日（2025年9月25日 東京・有明テニスの森公園）

シングルス1回戦で、予選から勝ち上がって2年ぶり3度目の本戦出場を決めていた世界ランキング273位の島袋将（有沢製作所）が、第5シードで同22位のトマーシュ・マハツ（チェコ）を6―3、7―6で破り、初の2回戦進出を決めた。

番狂わせを起こした28歳は、「初めての本戦1回戦を突破できたのはうれしい。（世界ランク）20位台の、戦ったことのない選手にストレートで勝ち切れた」と胸を張った。23年にウィンブルドン、全米オープンで本戦に出場を果たしたものの、主戦場はツアー下部大会。通算でもツアーでは5勝目となった金星に、「予選に勝って、自信もあったし、今は怖い物なし」と笑顔だった。

格上との一戦は「試合自体をコントロールできたと思う」と振り返った通り、ファーストサーブ時のポイント獲得率が73％と主導権を握ったことが勝因となった。今年4月からデビス杯日本代表元監督の岩渕聡氏に師事。「常にサーブの話しをして、練習した。武器になるが、崩れやすかった。岩渕さんとやり始めて、サーブが良くなった」と成果を口にするとともに、同氏に感謝した。

2回戦では世界ランク74位のセバスチャン・コルダ（米国）と対戦する。今後も273位の島袋にとっては格上との戦いが続くが、「チャンスはあるので、謙虚に頑張りたい」と意欲。今大会には現世界1位のカルロス・アルカラス（スペイン）も出場するとあり、「練習でもいいのでやってみたい。世界ナンバーワンと試合ができればもちろんいいが、練習できたらうれしい」と希望した。