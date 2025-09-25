人気番組『プレバト!!』（TBS系）はこの夏、放送500回を超えた。芸能人が芸術的素養についてさまざまなジャンルで競い合う本番組で、特に人気なのが、俳人・夏井いつき氏が講師を務める俳句部門だ。夏井氏と総合演出の水野雅之氏が、山あり谷ありの十余年を振り返った。

【画像】番組黎明期からを知る番組総合演出の水野雅之氏と夏井氏

俳句は最後のカードだった

水野 夏井先生が初めて番組に出てくれたのが、2013年11月でした。放送が始まって1年ほどが経った頃で、視聴率も苦戦していて番組が続くかどうかの瀬戸際だった。いわば俳句コーナーは最後のカードでした。ケーブルテレビかどこかのローカル番組で一般人の俳句をキレキレに講評していく夏井先生のトークと振舞いを見て「このおばちゃん面白い！」とまずはオファーを即決しました。



松山を中心に活躍を続ける俳人・夏井いつき氏 Ⓒ文藝春秋

夏井 私は地元・松山で残りの人生を夫婦でのんびり過ごそうと思っていた頃でした。出演オファーをいただいて、まぁ俳句を広めるきっかけになればいいかなと、それくらいの軽い気持ちでOKしたんです。当時、私の家にはテレビがなかったし、芸能人も和田アキ子や泉ピン子に、それこそ梅沢富美男くらいしか知りませんでしたから。

水野 最初の収録、覚えてます？

夏井 もちろん。こんな下手くそな句を添削するのかと、本当に腹立たしかった（笑）。普通、句会では下手な句は誰も選ばず、選ばれた句しか話題に上りませんからね。おまけにその日は、何年かに一度というぐらいのひどい二日酔いだった。

よく覚えているのは、モニターに映る浜田さんが「おもろ〜、おもろ〜」と言って机を叩いていたこと。「俳句は面白いに決まってるよ、何を今さら」と思いながらバサバサ添削していると調子も出てきて、終わる頃には「ああ、今日もビールがうまいぞ」とスッキリしていた（笑）。

水野 あの浜田さんの反応を見て、僕は手応えを感じたんです。先生がズバッと赤字を入れる鮮やかな添削が素晴らしく、このビフォーアフターショーが見せ場になると思った。

それで収録後に「次も来てください。全部の句のビフォーとアフターが見たいです」とお願いしたら、無茶苦茶怒られました。しばらくは私も含めて俳句に無知だった番組スタッフも先生に怒られっぱなし（笑）。それでも夏井先生に褒められると本当に嬉しいから、みんな一生懸命俳句を詠むようになっていったんです。私も俳句の勉強をするようになりました。

夏井 そんな感じでしたね。最初から光るものがあるなと思ったのは、梅沢のおっちゃんとポンチ君（お笑いコンビ、フルーツポンチの村上健志）の2人だけでした。おっちゃんの最初の句は「頬紅き少女の髪に六つの花」。ちゃんと俳句の調べができていて、「六つの花」なんて難しい季語も知っていて驚いた。

梅沢のおっちゃんの試練

水野 梅沢さんは幼い頃から舞台に立ってきた方だから、七五調のセリフ回しが身体にしみ込んでいて、それで俳句のリズムに抵抗感がなかったと言ってましたね。

夏井 でも、おっちゃんの苦労はそこからだった。自分の気持ちのいい調べを作るためには、もっと言葉を知らないといけない。それで陰ながら努力したのでしょう。

水野 もともとお勉強は好きじゃないとおっしゃっていましたよ。

夏井 ね。おっちゃんが偉かったのは、課題にぶつかりながら「もっといろんな言葉を知りたい」と歳時記を買ったりして、学び直しの生涯教育みたいにどんどんのめり込んでいったこと。季語一つとってもそう。「南風」と書いて、普通に読んだら「みなみかぜ」を「なんぷう」と四音でも読めれば、漁師言葉で「はえ」とも二音でも読める。そういう知識があれば応用が利くから、心地よい五七五の調べが作りやすくなる。

（夏井 いつき,水野 雅之／文藝春秋 2025年10月号）