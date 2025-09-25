静岡市議会9月定例会は、25日から代表質問が始まり、新サッカースタジアムなど大型施設に関しての動向を巡り質問が飛び交いました。



静岡市議会の代表質問で自民党市議団の寺澤議員が質問したのが、新サッカースタジアム構想に関して。



８月、静岡市は、清水駅前の「製油所跡地」を所有するエネオス社と、土地の利活用について「合意書」を取り交わしました。





（自民党市議団 寺澤 潤 議員）「市長は、土地の合意書に関する記者会見で、エネオス社はスタジアム整備に関わらないと話されておりますが。合意書を交わした意図は何かお答えください」（難波市長）「静岡市にとって、清水駅東口の約14ヘクタールの土地をまちづくりに使えることは、地域経済の活性化など大きな社会的利益をもたらすことにつながる。開発利益は静岡市も得る一方で、事業リスクは地権者であるエネオス社がとるということでは話が進まない。静岡市は、エネオス社と同じ土俵の上に立って土地区画整備事業に参加し、一緒に事業リスクを負担しながら事業を動かすことで、地域経済の活性化という公的利益を追求するために、土地購入を検討することとしました」難波市長は、新スタジアムを建設するか、それとも「IAIスタジアム」を大規模改修するかを、2026年1月末までに選択する方針ですが、新スタジアムを建設した場合、「IAIスタジアム」をどうするのか問われると…。（難波市長）「仮に新スタジアムを整備することとなった場合であっても、現在の『IAIスタジアム』は、必要最小限の改修を行い、市民のみなさまが、サッカーでの利用はもちろん、幅広い用途で利用いただける施設にしていくことが適当ではないかと考えています」一方、清水港に建設を予定し、建設費の高騰で計画が遅れている「海洋文化施設」の進ちょくについて質問があがりました。これに対し静岡市側は、「あらゆる面からコストダウンを検討している」と回答し、計画全体の見直しを2026年3月までに行う意向を明らかにしています。