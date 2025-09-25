9月23日、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博がアメーバオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとその友人を連れて東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、楽しそうな思い出ショットや子供の成長を感じた出来事を明かした。

【写真】10歳長女と友人の仲良し2SHOTなども公開

この日、東は「ディズニーランドっ!」と題してブログを更新すると、「うた様とご友人を 連れ立って 東京ディズニーランドへ」と報告。

続けて、「もうハロウィン仕様だね 夜までガッツリ」と巨大なミッキー型パンプキンや、ライトアップされた城をバックに撮影した、長女と友人の思い出2ショットを公開。さらに、人気アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」に乗ったことも明かし、自身の楽しそうな姿も掲載した。

また、「もう5年生 うた様と行くのはあと数回だね」「この顔の気持ちわかる？」とコメントしつつ、人気アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」について、「もう乗らないのね このアトラクション わたし、、、1番好きなのに スルーされた」と、娘の成長に伴う寂しさを覗かせつつ、親としての複雑な思いを綴った。

さらに、「次回からは もか様とだね おっほっほ〜」と、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんとのディズニー行きを楽しみにしつつ、最後には、「これすごくない？」「帰りまで憎いね〜」「パレードも良かったなぁ」と、駐車場にミニーやミッキーの形に並べられたコーンの写真や、パレードの様子も掲載し、満喫した1日を振り返っていた。

東はタレントの安めぐみと、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。