»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤ò¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ÇÈðëîÃæ½ý ÉÙ»³¡¦¹â²¬»Ô¤Î»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤òÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¶âÂô»ÔÆâ¤Î½÷À¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Î»Ô¿¦°÷¤Î36ºÐ¤ÎÃË¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Î»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï3·î29Æü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢²áµî¤Ë»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¶âÂô»ÔÆâ¤Ë½»¤à30Âå¤Î½÷À¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î¡¢½÷À¤«¤éÈï³²¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯5·î¤ËÅê¹Æ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¿¦°÷¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤ÆÇ¤´üÉÕ¤¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ®¾ù»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£