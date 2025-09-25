明治は、高カカオチョコレート市場売上No.1（インテージSRI＋ 高カカオチョコレート市場 2023年12月〜2024年11月累計ブランド別販売金額）の「チョコレート効果」から、「チョコレート効果カカオ72％袋」を9月30日に発売する。

「チョコレート効果」は、高カカオポリフェノールが特長のチョコレート。同社は、チョコレートの主原料であるカカオに豊富に含まれる「カカオポリフェノール」に着目し、1998年から同ブランドの展開を開始した。発売以来20年以上、健康を意識した味わいと手軽さから多くの消費者に支持を得ている。

今回発売する新商品「チョコレート効果カカオ72％袋」は、22枚入りの容量が最大の特長。「箱タイプでは物足りないけど、大袋タイプでは多すぎる」と感じる人に向けて手に取りやすい容量となっている。個包装で持ち運びしやすく、毎日の習慣として手軽に高カカオチョコレートを取り入れてもらえる。発売以来、健康を志向する大人の消費者に選ばれてきた「チョコレート効果」の新たなラインアップとして、さまざまな生活シーンで活用してもらいたい商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月30日（火）

