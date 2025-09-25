王子ネピアは、昨年に誕生20周年を迎えた保湿ティシュ「ネピア 鼻セレブティシュ」ブランドから、「ネピア 鼻セレブポケットティシュ 8コパック」をラインアップに追加し、10月1日から順次発売する。

「ネピア 鼻セレブティシュ」は、2004年の発売以来、「鼻に使う、高級なティシュ」というコンセプトのもと、独自のトリプル保湿成分と植物由来スクワラン配合によるしっとりやわらかな肌触りで、多くの人に愛用されている。昨年にはブランド誕生20周年を迎え、ますます多様化する生活スタイルや使用シーンに寄り添う存在へと進化を続けている。

今回、秋花粉や乾燥が気になり始める秋口に合わせて、「ネピア 鼻セレブポケットティシュ 8コパック」を新たに発売する。昨今、コロナ禍からの復帰や花粉アレルギー人口の増加、世帯構成人員の減少など、ポケットティシュをめぐる消費環境は変化し続けている。これに伴い使用頻度や生活シーンも変化し、ニーズも多様化している。



「ネピア 鼻セレブポケットティシュ 8コパック」

現在、「鼻セレブポケットティシュ」は携帯に便利な4コパックと、買い置き需要に応える16コパックをラインアップしている。今回、多様化するニーズに応えるため、この二つの商品の中間の容量として8コパックを発売する。8コパックという“ちょうどいい”選択肢を加えることで、使用頻度や生活シーンに応じた“選べる保湿ティシュ”として、より幅広いニーズに応えるラインアップとなった。

この8コパックは多すぎず少なすぎず、様々な世帯人数でも分けて使いやすい、使い勝手の“ちょうどいい”容量となっている。また、8コパックでもコンパクト設計のためかさばらず、家庭でも場所を取らないため身近に置くことができとても便利だとか。

外装パッケージは「ネピア 鼻セレブティシュ」でおなじみのネザーランド・ドワーフが描かれており、かわいい姿に癒されるデザインに仕上げている。需要が高まり始める秋冬に向けて「鼻セレブポケットティシュ 8 コパック」を発売し、より便利に、より身近に、鼻セレブの“潤いのベールをまとったような肌触り“を届けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月1日（水）

王子ネピア＝https://www.nepia.co.jp