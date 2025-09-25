一番軒「無限替玉キャンペーン」、ラーメン注文+180円で替玉無限【9月29日〜10月3日】
愛知県を中心に展開する豚骨ラーメン店チェーン「一番軒」は、9月29日〜10月3日の5日間で、ラーメン注文+180円(税込)で替玉を制限なくおかわりできる「無限替玉キャンペーン」を開催する。
一番軒総大将の三木規翔は「替玉こそ、一番軒の真骨頂。お客様に心ゆくまで楽しんでいただくために、この無限替玉キャンペーンを企画いたしました。食欲の限界に挑むもよし、ゆったりと味わうもよし。ぜひ一番軒の豚骨ラーメンを存分に堪能してください」とコメントしている。
一番軒「無料替玉キャンペーン」〈一番軒の特徴〉
一番軒の豚骨ラーメンは、超高火力(4万5千キロカロリー)でじっくりと炊き上げることで、脂の粒子がきめ細かく混ざり合い、濃厚かつ深みのある旨味を引き出したスープが特徴。数種類の小麦粉を独自の配合比率で組み合わせた特製麺は、スープとの絡みにこだわる。一番軒ならではの”最後まで旨い一杯”で、名古屋を中心に全国へ展開する。
一番軒 替玉の麺〈無限替玉キャンペーン概要〉
◆期間
2025年9月29日(月)〜10月3日(金)
◆内容
ラーメンを注文し、+180円(税込)を払うと替玉が無制限に可能
◆実施店舗
総本家 / 大名古屋ビルヂング店 / 則武新町店 / 金山駅南口店 / 東海富木島店/ 清須FC店 /アクロスプラザ扶桑FC店 / イーアス春日井FC店 / 豊田大林FC店 / 浄心FC店 / 日比野FC店 / 今池FC店 / 小牧FC店 / 一宮三条FC店 / 藤が丘FC店 / 岡崎六名FC店 / 木曽川FC店
【岐阜県】
美濃加茂FC店/芥見FC店/可児FC店
【大阪府】
高槻FC店
【兵庫県】
三田FC店