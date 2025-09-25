ユニクロ、パートナーシップを結ぶアスリート「ユニクロチームスウェーデン」と共同開発した2025年秋冬コレクションを発売
ユニクロがパートナーシップを結ぶスウェーデンのトップアスリート「ユニクロチームスウェーデン」と共同開発した、今年秋冬の特別コレクションが登場する。PUFFTECH（パフテック）とストレッチフリースのコンビネーションジャケットや、今シーズンのユニクロアウターで最も透湿性、耐水圧に優れた高機能素材を用いたパーカなど、卓越した機能性と洗練されたスタイルを融合し、肌寒い季節も快適に過ごせるアイテムが揃う。
スウェーデン代表選手団の公式ウェアにも採用された、ユニクロを象徴する高機能素材を活用。パフテックに初めてリサイクルポリエステル50％の中綿を採用。優れた保温性と軽やかな着心地を両立し、フリース素材との切り替えデザインが洗練された印象を際立たせる。さらに、東レの防水透湿素材「Dermizax」を採用したブロックテックパーカは、優れた防水性・透湿性・低結露性を兼ね備え、アウトドアから日常まで幅広く活躍。落ち着いた2色のバイカラーが、スタイリッシュな佇まいを引き立てる。加えて、研究機関との共同検証によって安定性と走行性を高めたスニーカーや、ユニクロ史上最大容量を誇るバックパックなど、アクティブに活用できるアクセサリーも充実。アスリート仕様の品質と、シンプルながら細部にまでこだわったデザインが、あらゆる人の日常に“研ぎ澄まされた機能美”をもたらす。
［小売価格］
ニットフリースジャケット：3990円
ウルトラストレッチアクティブジャケット：3990円
ウルトラストレッチアクティブパンツ：2990円
コンビネーションパフテックジャケット：6990円
ニットアクティブスニーカー：6990円
ファンクショナルバックパック：6990円
ブロックテックパーカ／バイカラー：1万4900円
（すべて税込）
［発売日］10月3日（金）
※「ブロックテックパーカ」は12月15日（月）から発売予定
ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja