ユニクロがパートナーシップを結ぶスウェーデンのトップアスリート「ユニクロチームスウェーデン」と共同開発した、今年秋冬の特別コレクションが登場する。PUFFTECH（パフテック）とストレッチフリースのコンビネーションジャケットや、今シーズンのユニクロアウターで最も透湿性、耐水圧に優れた高機能素材を用いたパーカなど、卓越した機能性と洗練されたスタイルを融合し、肌寒い季節も快適に過ごせるアイテムが揃う。



2025年秋冬コレクションのスタイリング

スウェーデン代表選手団の公式ウェアにも採用された、ユニクロを象徴する高機能素材を活用。パフテックに初めてリサイクルポリエステル50％の中綿を採用。優れた保温性と軽やかな着心地を両立し、フリース素材との切り替えデザインが洗練された印象を際立たせる。さらに、東レの防水透湿素材「Dermizax」を採用したブロックテックパーカは、優れた防水性・透湿性・低結露性を兼ね備え、アウトドアから日常まで幅広く活躍。落ち着いた2色のバイカラーが、スタイリッシュな佇まいを引き立てる。加えて、研究機関との共同検証によって安定性と走行性を高めたスニーカーや、ユニクロ史上最大容量を誇るバックパックなど、アクティブに活用できるアクセサリーも充実。アスリート仕様の品質と、シンプルながら細部にまでこだわったデザインが、あらゆる人の日常に“研ぎ澄まされた機能美”をもたらす。

［小売価格］

ニットフリースジャケット：3990円

ウルトラストレッチアクティブジャケット：3990円

ウルトラストレッチアクティブパンツ：2990円

コンビネーションパフテックジャケット：6990円

ニットアクティブスニーカー：6990円

ファンクショナルバックパック：6990円

ブロックテックパーカ／バイカラー：1万4900円

（すべて税込）

［発売日］10月3日（金）

※「ブロックテックパーカ」は12月15日（月）から発売予定

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja