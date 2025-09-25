有明発の複合型エンタテインメント施設 TOKYO DREAM PARKが、2026年3月27日に開業決定。このたびオープニングコンテンツが一挙に発表された。

同施設は、「すべての価値の源泉はコンテンツにある」という理念のもと、テレビ朝日が全社的に推進してきたメディアシティ戦略の中核プロジェクトとして開業。敷地面積12,900㎡の広大な土地に誕生する施設は、テレビ朝日の自社IPを活用したリアルイベントを展開できる新たなプラットフォームとして、多目的ホール、劇場、イベントスペース、屋上広場、レストランなどを備え、エンタテインメントとテクノロジーが融合する発信拠点を目指す。また、『夢中から、はじまる。』を施設テーマとしており、日本を代表するパートナーとともに多様で豪華なコンテンツを展開していく。

地上9階／地下1階からなる複合型エンタテインメント施設で、1階には音楽ライブを開催できる多目的ホール、3階にはホールと背中合わせに位置する劇場を設置。さらに、6階には約200席のレストランと眺望を楽しめる屋上広場が広がり、7階と8階にはそれぞれイベントスペースを備え、季節や企画に合わせて多彩なイベントを開催する。

『SGC HALL ARIAKE（SGCホール有明）』は、株式会社SGCとのネーミングライツ契約により命名された。これまで数々の音楽番組やイベントを手掛けてきたテレビ朝日のノウハウを結集した多目的ホールとなり、着席時には3,700席、スタンディング時には最大5,000人を収容可能。さらに、世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験を届ける。今後は、ドームやアリーナを舞台に活躍するアーティストたちが続々と登場する予定だ。

東京ドリームパークの3階に位置する『EX THEATER ARIAKE』は、演劇やミュージカルに最適な約1,500席の新劇場。様々な演出プランに対応できる自由度の高い舞台構造、セリフと歌詞が聞き取りやすい音響設計となっている。

同劇場では、2026年4月から2027年3月までをオープニングイヤーと位置づけ、多様性に富んだオープニングラインナップ作品を上演予定。4月には、NEWS 加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー／原作／脚本を手掛ける完全オリジナル作品『AmberS -アンバース-』をこけら落とし公演として上演。W主演をなにわ男子 大橋和也、timelesz 寺西拓人が務め、永遠の若さを司る薬”アンバース（琥珀）”を巡る壮大な物語を描く。

そのほか、6／7月には、劇団☆新感線による46周年興行『夏公演 SHINKANSEN☆R』新作公演や、トニー賞受賞ミュージカル作品日本版の初上演なども予定している。

約870㎡の多目的展示会場『EX STUDIO7』では、多種多様なイベントや展示会などのコンテンツを展開する。開業後に初開催となるのは、『100%ドラえもん&フレンズ in 東京』。香港や上海などで行われてきたスペシャルイベントが日本初上陸し、全長12mのドラえもんの巨大バルーンをはじめ、見たことのないユニークなビジュアルを含む100体を超えるドラえもんが大集合する。

広さ1,200㎡／天井高8ｍで最新の映像／音響機器を備えたイベントスペース『EX STUDIO8』は、テクノロジーとエンタテインメントの融合を象徴する催事を展開できる場として誕生。没入型デジタルアートシアター『アトリエ・デ・リュミエール』が日本初上陸することが決定しており、上映第1弾は『ゴッホ』となっている。

屋上広場『DREAM TERRACE』は、都心の屋上としては唯一無二、海を臨みながら緑あふれる開放的なロケーションで、シーズン毎のイベントなどを開催。また、同広場に隣接する6Fレストランは、劇場やホールを訪れた客のメインダイニングとしての機能はもちろん、友人同士やファミリーでも楽しめる“ちょっといい日常”を提供する。

『EX STUDIO6』は、生中継やライブ配信対応のスタジオ。ホールや屋上広場でのリアルイベントと連動した企画も展開予定だ。

また、同施設の開業を盛り上げるオープニングアンバサダーに、サンドウィッチマンと高嶋ちさ子が決定した。

＜『EX THEATER ARIAKE』こけら落とし公演『AmberS -アンバース-』 コメント＞

■加藤シゲアキ（クリエイティブプロデューサー・原作・脚本）

この度、『AmberS』のクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務めることになりました。新劇場のこけら落としという大役ではありますが、小説を軸に培ってきた物語制作とエンタメ界に長く身を置いてきた経験を活かし、新たな舞台を展開できればと考えております。そのうえで脚本だけではなく、クリエイティブプロデューサーというかたちで、チーム作りからやらせてもらっています。脚本はおおむねできており、各所実現に向けて進んでいる状況ですが、すでに観客の方々の期待を越えるものになる予感がしております。有明という地名にふさわしい幕開けになるに違いありませんので、どうか楽しみにしていてください。

■河原雅彦（演出）

新劇場の柿落としである上に、加藤シゲアキくんが練り上げた壮大なテーマを擁する新作を預かるということで、シンプルに今はわくわく感しかないです。この劇場の未来に末長く光が差すよう、そんな第一歩を今回のカンパニーの一同で踏み出せたらと思うばかり。どうぞよろしくお願いします。

