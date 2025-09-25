協同乳業は、国産果実を使用した農協果汁の新シリーズとして、果肉の食感が楽しめる果汁飲料「食感を楽しむ農協果汁 国産りんご」「食感を楽しむ農協果汁 国産和なし」を10月6日から全国のスーパーで発売する。

同商品は、国産の果実だけを使用した果肉入り果汁飲料。固形物と液体の流れやすさにこだわった日本初の新容器を採用し、飲んだ後に果肉が容器の底に残りにくい設計にしている。今春発売した農協果実シリーズを、農協果汁シリーズへとリニューアルした。

果肉と果汁の割合にこだわり、果肉の食感を楽しみながら、飲み心地の良いバランスに仕上げた。液体部分には少しとろみをつけることで、より果実に近い上品な味わいを体感することができる。

ぜひ、国産果実のおいしさを感じられる同商品を、毎日の朝食やデザート、一息つきたいリラックスタイムに楽しんでほしい考え。

同品では、果肉と飲料がバランスよく口に入ってくる日本初の新容器を採用した。次世代型アセプティック紙容器充填システム「NSATOM」は、日本製紙と四国化工機が「安全」で「安心」なNippon Qualityで提供する「全く新しい紙容器無菌充填システム」。容器天面の角度、口栓の大きさ・位置、 注ぎ時の傾きを細部まで検証し、固形物と液体の出やすさに徹底してこだわって開発した容器となっている。

［小売価格］各238円（税別）

［発売日］10月6日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp