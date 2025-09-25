NIKE“ファントム移籍”のコール・パーマー、「EA SPORTS FC」とのコラボスパイクを着用開始！9月29日発売

今夏アップデートされたNikeのサッカースパイク「ファントム」シリーズ。

攻撃の正確さを追求するプレーヤーのためにデザインされたモデルは、最新作『ファントム 6』として世界中のピッチで今まさに輝きを放っている。

そんな『ファントム 6』を最近履き始めたスターの一人が、チェルシーのイングランド代表MFコール・パーマーだ。

今年8月までは同じNIKEの「マーキュリアル」シリーズを愛用。

クラブワールドカップでは決勝でPSGを破り、チームを世界一へ導くと同時に自身も大会MVPを受賞した。

ところが、パーマーは8月後半に入ると『ファントム 6』へ移行。アーリング・ハーランドとともに世界最高峰のプレミアリーグでこのスパイクを履く代表的な選手の一人となった。

しかも、直近のマンチェスター・ユナイテッド戦では、9月26日（金）に発売される大人気サッカーゲーム最新作『EA SPORTS FC 26』とのコラボモデルを着用していた（残念ながら前半21分に負傷交代）。

今回のコラボスパイクは、『ファントム 6 LOW エリート FG SE』と『ファントム 6 HIGH エリート FG SE』の2種類が展開。

ファントム 6 LOW エリート FG SE（税込34,100円）

ファントム 6 HIGH エリート FG SE（税込37,180円）

日本では、9月29日（月）9時からNikeオンラインストアや一部専門店で発売される。