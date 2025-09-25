インターネットイニシアティブ（IIJ）は、「IIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービス」において、サムスンのGalaxyスマートフォン全7機種の販売を10月2日10時に開始する。

Samsung Galaxy Z Fold7

Galaxyスマートフォンの最新モデル全シリーズを提供するMVNOは、IIJmioが国内で初めて。すべての機種で正規品SIMフリー版の全色・全容量モデルを取り揃える。一括払いに加えて、回線サービスを同時に申し込むと24回払いも選択できる。

一括払いの価格は、たとえば「Galaxy A25 5G」が2万7800円、「Galaxy S25」が12万9000円～、「Galaxy Z Fold7」が26万5750円～。

機種名 RAM/ROM カラー 通常価格 端末補償オプション費用 Samsung Galaxy A25 5G 4GB/64GB ライトブルー、ブルー、ブラック 一括払い：27,800円24回払い：1,167円/月 418円/月 Samsung Galaxy A36 5G 6GB/128GB オーサムラベンダー、オーサムホワイト、オーサムライム、オーサムブラック 一括払い：49,800円24回払い：2,080円/月 550円/月 Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB ブルー、グラファイト、グレー、ミント 一括払い：79,800円24回払い：3,334円/月 Samsung Galaxy S25 12GB/256GB アイシーブルー、シルバー シャドウ、ネイビー、ミント 一括払い：129,000円24回払い：5,380円/月 12GB/512GB 一括払い：147,000円24回払い：6,128円/月 Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB チタニウム シルバーブルー、チタニウム ブラック、チタニウム グレー、チタニウム ホワイトシルバー 一括払い：199,800円24回払い：8,328円/月 12GB/512GB 一括払い：217,800円24回払い：9,076円/月 12GB/1TB 一括払い：253,800円24回払い：10,583円/月 Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/256GB ブルー シャドウ、ジェットブラック、コーラルレッド 一括払い：164,800円24回払い：6,876円/月 12GB/512GB 一括払い：182,900円24回払い：7,624円/月 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB/256GB ブルー シャドウ、シルバー シャドウ、ジェットブラック 一括払い：265,750円24回払い：11,078円/月 対象外 12GB/512GB 一括払い：283,750円24回払い：11,826円/月 16GB/1TB ブルー シャドウ、ジェットブラック 一括払い：329,320円24回払い：13,729円/月

破損時などに端末を交換できるオプション「端末補償オプション」が用意されており、端末購入時にのみ加入できる。月額料金は端末によって異なる。「Galaxy Z Fold7」は対象外。

「ギガプラン」をMNP転入にて端末購入と同時に申し込むと、「ハッピーオータムキャンペーン『スマホ大特価セール』」の対象端末として、期間限定のりかえ価格で購入できる。キャンペーン期間は11月20日まで。

たとえば、「Galaxy A25 5G」が2万7800円→9980円、「Galaxy S25」（12GB／256GB）が12万9000円→10万9800円、「Galaxy Z Fold7」（12GB／256GB）が26万5750円→24万4800円で購入できる。

機種名 RAM/ROM 通常価格 期間限定のりかえ価格 Samsung Galaxy A25 5G 4GB/64GB 一括払い：27,800円24回払い：1,167円/月 一括払い：9,980円24回払い：418円/月 Samsung Galaxy A36 5G 6GB/128GB 一括払い：49,800円24回払い：2,080円/月 一括払い：29,800円24回払い：1,243円/月 Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB 一括払い：79,800円24回払い：3,334円/月 一括払い：69,800円24回払い：2,909円/月 Samsung Galaxy S25 12GB/256GB 一括払い：129,000円24回払い：5,380円/月 一括払い：109,800円24回払い：4,577円/月 12GB/512GB 一括払い：147,000円24回払い：6,128円/月 一括払い：129,800円24回払い：5,409円/月 Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB 一括払い：199,800円24回払い：8,328円/月 一括払い：179,800円24回払い：7,493円/月 12GB/512GB 一括払い：217,800円24回払い：9,076円/月 一括払い：199,800円24回払い：8,327円/月 12GB/1TB 一括払い：253,800円24回払い：10,583円/月 一括払い：234,800円24回払い：9,784円/月 Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/256GB 一括払い：164,800円24回払い：6,876円/月 一括払い：149,800円24回払い：6,243円/月 12GB/512GB 一括払い：182,900円24回払い：7,624円/月 一括払い：169,800円24回払い：7,076円/月 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB/256GB 一括払い：265,750円24回払い：11,078円/月 一括払い：244,800円24回払い：10,201円/月 12GB/512GB 一括払い：283,750円24回払い：11,826円/月 一括払い：259,800円24回払い：10,826円/月 16GB/1TB 一括払い：329,320円24回払い：13,729円/月 一括払い：299,800円24回払い：12,493円/月

また、既存のIIJmioユーザーを対象に、28日までに応募すると割引券が進呈され、端末単体購入時に最大1万4960円割引となる「応募者限定Galaxy割引キャンペーン」を実施する。割引券の進呈日は10月1日で、利用期間は10月2日～10月31日。

対象端末 RAM/ROM 割引券額 Samsung Galaxy A25 5G 4GB/64GB 4,950円 Samsung Galaxy A36 5G 6GB/128GB 4,950円 Samsung Galaxy S24 FE 8GB/128GB 5,000円 Samsung Galaxy S25 12GB/256GB 10,000円 12GB/512GB 10,000円 Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB/256GB 10,000円 12GB/512GB 9,900円 12GB/1TB 10,000円 Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/256GB 10,000円 12GB/512GB 10,000円 Samsung Galaxy Z Fold7 12GB/256GB 14,960円 12GB/512GB 14,960円 16GB/1TB 14,960円