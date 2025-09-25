ÂÇÅÝŽ¢¥¤¥ª¥ó1Ãû±ßÄë¹ñŽ£¤Î´úÆ¬¤Ë¡Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂçºÆÊÔ»þÂå¤Ë¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤ÎÇÆ¼ÔŽ¢¥ä¥ª¥³¡¼Ž£¤¬ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤á¤ëÀªÎÏ³ÈÂç
¢£ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÆÃÍ¤ÎÃÏ°èÊ¬»¶¹½Â¤
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î½Ð¿È¤«¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²æ¡¹ÆüËÜ¿ÍÅª¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¶È³¦¹½Â¤¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎËÜ²È¡¢²¤ÊÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´û¤Ë²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾å°Ì´ë¶È¤Ë¤è¤ë²ÉÀê²½¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤¤¤¦¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ50¡Á60Ç¯·Ð¤Ä¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ç¤µ¤¨1³ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥·¥§¥¢¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï²¤ÊÆ¾®Çä¶È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Çä¶È¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ä¥«¥ë¥Õ¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÂç¼ê¾®Çä¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°èÊ¬»¶¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÎÙÀÜ¶È³¦¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê²ÉÀê²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ²÷¤ÊÅú¤¨¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ö½¸Ãæ²½¤Ë¤è¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¡×¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¹½Â¤
À¸À®AI¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¶¯¤¤ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ë¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÃÏÍýÅªÊ¬ÃÇ£ÃÏ°è¤´¤È¤Î¿©Ê¸²½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÂçÅ¹Ë¡Åù¡¢²áµî¤Îµ¬À©¤Î±Æ¶Á¥Äã²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤è¤ëÄã¼ý±×À¡¢¤Ê¤É¤¬Îóµó¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤âºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬²ÉÀê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Í×°ø¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¡¢Î®ÄÌ²Ã¹©¡Ê¾®Ê¬¤±¡¢¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¤¹¤ëºî¶È¡Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¸Ãæ²½¤Ë¤è¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤¬Æ¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤ÏÉ¸½à²½¡ÊÅý°ì¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¡¢Çä¾ì¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ä¡Ä¡Ë¤È½¸Ãæ²½¡ÊËÜÉô»ÅÆþ¡¢ÊªÎ®¤Î¥»¥ó¥¿¡¼²½¡Ä¡Ä¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¤µ¡¢ÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ËÎ®ÄÌ²Ã¹©¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ÆÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¥ÁèÎÏ¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Î®ÄÌ²Ã¹©¤ò1¥«½ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ËÇÛÁ÷¤¹¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÇ½é¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¤âÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤â¥¡¼¥×¤¹¤ë²þÁ±
ÆüËÜ¤Ë¤Ïµû¿©¡¢À¸¿©¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÀ¸Á¯ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÏÀ¸Á¯ÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ²Ã¹©¤òÅ¹ÊÞ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç½èÍý¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Öº£ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢º£µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Êý¼°¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀ¸Á¯Çä¾ì¤ÎÊÉÌÌ¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Çºî¶È¾ì¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ï«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¼êË¡¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤ÏÈóÀµµ¬¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤òÄã¥³¥¹¥È¤Ç½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÏ«Æ¯Ê¬ÇÛÎ¨¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ËÀê¤á¤ë¿Í·ïÈñ¤Î³ä¹ç¡Ë¤ÏÂ¾¤Î¾®Çä¶È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤ÎÅþÍè¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ«Æ¯½¸ÌóÅªÂÎÀ©¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£IT¤äÊÝÂ¸µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤äÇÛÁ÷¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤òÂÇÇË¤·¤ÆÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢²Ã¹©¹©Äø¤òºÙÊ¬²½¤·¤ÆºÇ½ª¹©Äø°Ê³°¤ò½¸Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½èÍý¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¾¯¤Ê¤¤¹©Äø¤Î¤ß¤òÅ¹ÊÞ¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²þÁ±¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¡Ê¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¢Í¥è¡¼¥¯HD¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÏ¾ìÆÈÎ©·ÏÂç¼ê¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¡¢¸úÎ¨²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÊ¼Á¤Ç¤âºÇ¤â¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼óÅÔ·÷Ãæ¿´Éô¤Î¥ª¡¼¥±¡¼¡¢¹Ù³°Éô¤Î¥ä¥ª¥³¡¼
ºë¶Ì¸©¤Î¾®ÀîÄ®¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÎÈ¬É´²°¤«¤é½Ð¤¿¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¡¢36´üÏ¢Â³Áý¼ýÁý±×¡Ê·ÑÂ³Ãæ¡Ë¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤Îò»Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤äÇä¾åµ¬ÌÏ¤Ç¤â¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¥¤¥ª¥ó¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ë¼¡¤°¡¢Âç¼ê¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¥¤¥ª¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¥«¥¹¥ß¡¢¤¤¤Ê¤²¤ä¤Ê¤É¼óÅÔ·÷ÍÎÏ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÅý¹ç¤·¤¿USMH¤Ë¡¢º£¸å¡¢´ØÅì¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥¤¥ª¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅý¹ç¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£Çä¾å1Ãû±ßÄ¶¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤ÈÅù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼óÅÔ·÷¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¹ÊÞ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î2°Ì¤«¤é¹¹¤Ë½ç°Ì¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï3°Ì¥ä¥ª¥³¡¼¡¢4°Ì¥ª¡¼¥±¡¼¤¬¶¥¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åý¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ª¥ó¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ô¡¢¿ô»ú¤Ç¤Ï¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤Î½ÐÅ¹¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢¼óÅÔ·÷Ãæ¿´Éô¤Î¥ª¡¼¥±¡¼¡¢¹Ù³°Éô¤Î¥ä¥ª¥³¡¼¤ÈÀ³¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹ñÆ»16¹æÀþ¤ò¶³¦Àþ¤Ë°Û¤Ê¤ëÇã¤¤Êª¥¹¥¿¥¤¥ë
¥ä¥ª¥³¡¼¤Ïºë¶Ì¸©¤Î¹Ù³°ÃÏ°è¤òÃÏÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹Ù³°¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¡ÊÇãÊª°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Ï¹ñÆ»16¹æÀþ¤¢¤¿¤ê¤ò¶¤ËÇãÊª¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÆâÂ¦¤ÎÃæ¿´Éô¤ÏÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¡¦¼«Å¾¼Ö¡¢³°Â¦¤Ï¥¯¥ë¥Þ¡¢¤È¤¶¤Ã¤¯¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÇä¤ëÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£
¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Ç¡¢¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢100¶Ñ¤Ê¤É¤òÊ»Àß¤·¡¢¹¤¤Çä¾ì¤òÈ÷¤¨¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤âÁê±þ¤Ë°Â¤¤¤³¤È¡¢¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ª¥³¡¼¤ÎÅ¹ÊÞÇÛÃÖ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢23¶è¡ÁµþÉÍ´Ö¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅ¹¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¹¤¤Å¹ÊÞ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿´Éô¤ÎÉÔÆ°»º¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÅ¹¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡¢¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¢£¤³¤Î5Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼
¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¤³¤Î5Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¼óÅÔ·÷¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡¢¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¹Ù³°¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÉÊÂ·¤¨¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
À¸Á¯ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¡¢Á¯ÅÙ¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÁÚºÚ¤ÎËÉÙ¤µ¡¢ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤È¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢¹â¿å½à¤ÎÉ¾²Á¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤â¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢ÀäÂÐ²Á³Ê¤È¤·¤Æ°Â¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î»Ù»ý¤Ï»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ãæ¹âÇ¯À¤ÂÓ¤Ç¤è¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢·Ð±Ä»ØÉ¸¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¡£¾å¾ì´ë¶È¤ÈºâÌ³¥Ç¡¼¥¿¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎÏ´ë¶È¤ÎÀïÎÏ»ØÉ¸¤òÃê½Ð¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¾ï¤Ë¾å°Ì¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤êÇä¾å¹â¡ÊÅ¹ÊÞÃ±°Ì¤Î½¸µÒÎÏ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥±¡¼¤Ë¼¡¤°2°Ì¡¢´ûÂ¸Å¹Çä¾åÁý¸ºÎ¨¡ÊÅ¹ÊÞ¤Î»ýÂ³ÎÏ¡Ë¤â¥Þ¥ß¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡¢ºß¸Ë²óÅ¾Î¨¡Ê¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¡Ë¤â¥ª¡¼¥±¡¼¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡¢Çä¾ìÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¡ÊÀßÈ÷¤¢¤¿¤ê¤ÎÈÎÇäÎÏ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥±¡¼¡¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½4¡¢¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¸½¾ì¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ØÉ¸¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤â¥ä¥ª¥³¡¼¤Î¶¯¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥±¡¼¡¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ï¼óÅÔ·÷Ãæ¿´Éô¤Î¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤ÎÄã¤¤¹Ù³°Éô¤ÇÆ±Åù¤Î¿ô»ú¤ò½Ð¤¹¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¼Â¼Á¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¥¤¥ª¥ó¤â¼óÅÔ·÷»Ò²ñ¼Ò¤ÎºÆÊÔ¤òÈ¯É½
¤½¤ó¤Ê¥ä¥ª¥³¡¼¤¬2025Ç¯10·î¡¢»ý³ô²ñ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤³¤³¤í¤Ï¸«¤¿ÄÌ¤ê¡¢Íè¤ë¤Ù¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦ºÆÊÔ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¶¦¤ËÀï¤¦Æ±»Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¼õ¤±»®ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤¿¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ª¥ó¤â¼óÅÔ·÷»Ò²ñ¼Ò¤òºÆÊÔ¤·¤ÆUSMH¤ò1Ãû±ßÄ¶¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤À¡£¤Ê¤¼¡¢º£¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤¬Å¾´¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬ËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¼êÉÔÂ¤È¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¢²Ã¹©¤Ï´û¤ËºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ¤ÏÎäÂ¢ÎäÅàÇä¾ì¤ÎÂ¿¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥¹¥È¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤ËÄÂ¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¼Â¼ÁÄÂ¶â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¾õ¶·¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀáÌó°Õ¼±¤¬µÞÂ®¤Ë¶¯¤Þ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼ý±×¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ«Æ¯½¸ÌóÅª¤Ê¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼½¸Ãæ¶¡µë¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¤¬²äÁ³¡¢ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤¬°ìµ¤¤Ë¸ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢½¸Ãæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂç·¿¤ÎÅê»ñ¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤Ãæ·øÃæ¾®¤Ï¡¢Âç¼ê¤È¤ÎÆ±ÌÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥ä¥ª¥³¡¼¤Ïº£¡¢´úÆ¬¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢Æ±»Ö¤òÊç¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¶È³¦ÇÆ¸¢¤ò¶¥¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖÆ±ÌÁ¼Ô¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤À¡¢¥ä¥ª¥³¡¼¤Ï¡¢¶î¤±¹þ¤ß»û¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¶È³¦ÇÆ¸¢¤ò¶¥¤¦¤¿¤á¤ÎÆ±ÌÁ¼Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê±þ¤ÎÀïÎÏ¡¢ÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤òÍ¤¹¤ëÍÎÏ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Æ±»Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¤¥ô¥¤¡¢¤»¤ó¤É¤¦¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥¨¥¤¥ô¥¤¤ÏÇä¾å800²¯±ß¼å¡¢¹â¤¤¼ý±×ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ºâÌ³°ÂÄêÀ¤â¹â¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼êÇö¤Ê¿ÀÆàÀî¸©ÅìÆîÉô¤òÅ¹Àª·÷¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤ó¤É¤¦¤ÏÇä¾å500²¯±ß¼å¡¢Áê±þ¤Î¼ý±×ÎÏ¤Ê¤¬¤éºâÌ³°ÂÄêÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼êÇö¤ÊÀéÍÕ¸©Ë¼Áí¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤È¤â´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
·ÐºÑ´Ä¶¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤¿º£¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñÍ¾ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÄê¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬É¬Í×¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë³äµò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ·øÃæ¾®¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËºÆÊÔ¤òÇ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¤Î»ÄÀÊ¿ô¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¶È³¦¾ï¼±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤òÂç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ä¥ª¥³¡¼¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»þÂå¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼«¤é¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ°æ ¾´¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¤¡¦¤¢¤¤Ò¤È¡Ë
Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô»º¶ÈÄ´ººÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢nakaja labÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¼¹É®¡¢¹Ö±é³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼»Ù±ç¡¢ÃÏÊý³èÀ²½»Ù±ç¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø¿Þ²òÂ¨ÀïÎÏ¡¡¾®Çä¶È³¦¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¶¦Ãø¡Ø¾®Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É2023¥Ë¥å¡¼¥¦¥¨¡¼¥ô¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡ÊÎ®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Ãæ°æ ¾´¿Í¡Ë