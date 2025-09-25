「何度もプロポーズされてるに違いない」菜々緒、圧巻ビジュアルのブラックドレス姿に反響「美しすぎる…」
俳優でモデルの菜々緒さんは9月25日、自身のInstagramを更新。ブラックドレス姿を披露しました。
【写真】菜々緒の美しい黒ドレス姿
「ゴージャスです」菜々緒さんは「国立新美術館とブルガリが開催する『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』日本におけるブルガリの展覧会としては 10 年ぶり、過去最大スケール 豊かな色彩を誇る約350点のマスターピースが出品」とつづり、7枚の写真を投稿。ノースリーブの黒いドレスを着た自身の姿です。圧巻のスタイルが際立っていて、とても美しいです。
コメントでは「お綺麗」「素敵」「菜々緒ちゃん大好き」「きっと世界中の大富豪たちから何度何度もプロポーズされてるに違いない」「ゴージャスです」「美しすぎる…」「高級なジュエリー、菜々緒さんにとってもよく似合ってる」「姫だから似合う」と、絶賛の声が寄せられました。
ブラックコーディネートはほかにも！7日にも、全身黒で統一されたコーディネートに身を包んだ姿を公開していた菜々緒さん。ファンからは「大人かわいい」「最高に素敵で美しいです」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
