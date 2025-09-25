ＴＷＩＣＥやＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓらの所属事務所・ＪＹＰエンターテインメントの創設者で歌手のパク・ジニョン（Ｊ．Ｙ． Ｐａｒｋ＝５３）が、１０月１日に韓国で発足予定の「大衆文化交流委員会」の初代共同委員長に任命され、発足日に行われる式典にはＳｔｒａｙ ＫｉｄｓとＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭが出演すると２５日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

李在明（イ・ジェミョン＝６１）大統領は、同委員会の設立目的を「文化産業界をけん引するリーダーとともに、多彩な分野で官民協力を強化し、ネットワークを拡張するため新設した」と説明。また同委員会は、李大統領の公約「５大文化強国」の実験のため、大統領直属の機関なのだという。

共同委員長に内定した当時、パク・ジニョンは「政府の仕事を担うことになり、エンターテインメント業界の従事者として、いくつかの面であまりにもプレッシャーがあり、心配事や悩みは尽きないが、Ｋ-ＰＯＰが非常に特別な機会を迎え、このチャンスを必ずうまく生かさねばならないと思い、（委員長任命を）引き受ける決心をした」とコメントした。

李大統領は２４日午前、自身のインスタグラムで「この歴史的瞬間を国民と分かち合うため、発足式に観客を公開募集する」と発表し、Ｓｔｒａｙ ＫｉｄｓとＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭがステージパフォーマンスを披露すると予告。

同日１６時より募集が開始されたが、わずか２７０席を先着順で申し込みを受け付けたため、募集フォーム開放と同時に募集は締め切られた。その結果、ほとんどの人が申し込みフォームにアクセスすらできないまま、募集が終了したと伝えられた。