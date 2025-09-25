「いい感じ！」と初LINEで女子の期待を高めるスタンプ９パターン
LINEのIDを交換しても、一発目のメッセージでは、相手の反応が気になってあれこれ悩んでしまうもの。最初から好印象を与えたければ、どんなテクを使うといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性264名に聞いたアンケートを参考に「『いい感じ！』と初LINEで女子の期待を高めるスタンプ」をご紹介します。
【１】相手が飼っているペットに合わせた「動物スタンプ」
「猫好きの私が猫スタンプを見逃すはずがないわけで（笑）」（20代女性）というように、あらかじめその人が好きだとわかっている動物のスタンプを使えば、既読スルーされる確率が少なくなりそうです。ただし、リアルすぎるもの、ヘタウマを狙ってはずしたものなど、あまりかわいくない絵柄では逆効果なので、ユーザーレビューで評判をチェックしましょう。
【２】ちょっとレアな「ご当地ゆるキャラスタンプ」
「うなりくんを知ってるとはなかなかだと思いました」（20代女性）というように、チョイスが絶妙だと、ゆるキャラのおかげで一気に距離が縮まる可能性もあります。相手の出身地のキャラを選ぶと食いつきはいいでしょう。
【３】いかつい男性が使うとギャップがすごい「乙女チックなスタンプ」
「かわいい系のヤツをお金出して買っているのが笑える」（20代女性）というように、自分のイメージとミスマッチなスタンプを仕込んでリアクションを待つパターンです。マニアックすぎるものや、本気か冗談か見極めにくいものは笑ってもらえないおそれがあるので、さじ加減には注意が必要かもしれません。
【４】女子は普段使いしないので目新しく映る「アメコミ風のスタンプ」
「なんか男の子っぽいなって思いました」（20代女性）というように、女性ファンが少なそうなアメコミキャラをあえて使うのもアリかもしれません。ヒーロー系のアニメだけでなく、懐かしドラマのパロディなどもあるので、調べてみてはいかがでしょうか。
【５】強烈な存在感を放つ「ウザキャラのスタンプ」
「『ウザッ（笑）』と返信してしまいました」（20代女性）というように、笑いのツボが合いそうな女子には、ウザ面白いスタンプで勝負をかけてみるのもよさそうです。ただし、本当にウザいだけで終わるリスクもあるので、試しに友人に送って反応をみるなど、事前の吟味が必要でしょう。
【６】古代エジプト語など「シュールなスタンプ」
「意味がわからなすぎて、突っ込みたくなります」（10代女性）というように、一目では解読できない謎めいたスタンプで興味を引くのもよさそうです。自称不思議系の女の子に送ると、シュールなやりとりを楽しめるかもしれません。
【７】これから流行りそうな「クリエイターズスタンプ」
「見たことないキャラが出てきたら食いついちゃうかも」（10代女性）というように、これからヒットしそうなスタンプをチョイスして送るのもアリでしょう。センスに自信がない場合は、人気ランキングをチェックして、使い勝手のよさそうなものを選んでみてはいかがでしょうか。
【８】人気芸人の「音付きスタンプ」
「流行のネタとか、一発ギャグ系とかだとクスッとなりますね」（20代女性）というように、相手がノリのいいタイプなら、ツカミとしてお笑い系のスタンプを駆使するとよさそうです。ただしギャグ系のスタンプは、時間が経てば経つほど、使えば使うほど面白くなくなるので、ネタの鮮度がカギになるでしょう。
【９】初LINEの緊張を表現する「照れているキャラクターのスタンプ」
「壁からチラッとのぞいてるスタンプ、構ってあげたくて即レスしますね」（20代女性）というように、初LINEの緊張を表現するスタンプで、女の子の返信を誘う方法です。壁チラ系のスタンプや絵文字をいくつか見繕っておくと、初LINE以外でも重宝するかもしれません。
LINEを交換する前に女の子の情報を引き出しておくことがカギとなりそうです。笑いのツボや好きなものなどを押さえておきましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計264名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
