マルゼン、新商品のエアーコッキングショットガン「CA870 TAC-10 CHARGER」を10月1日発売！
【CA870 TAC-10 CHARGER】 10月1日 発売予定 価格：未定
マルゼンは、エアーコッキングショットガン「CA870 TAC-10 CHARGER」を10月1日に発売することを発表した。価格は未定。
本製品は、「CA870 TAC-10」をベースに新規金型による軽量化を実現したストックベースを装備しており、M4タイプのストック&グリップにより射撃の安定性をサポート。ストック&グリップの取付け部も見直し、高い拡張性も実現している。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の情報を告知しており、発売日以外の詳しい情報については明らかとなっていないため、今後の情報に注目したい。
新製品「CA870 TAC-10 CHARGER」が10月1日新発売。- 有限会社マルゼン (@MARUZENofficial) September 25, 2025
pic.twitter.com/UwRxtrUwFN