【CA870 TAC-10 CHARGER】 10月1日 発売予定 価格：未定

マルゼンは、エアーコッキングショットガン「CA870 TAC-10 CHARGER」を10月1日に発売することを発表した。価格は未定。

本製品は、「CA870 TAC-10」をベースに新規金型による軽量化を実現したストックベースを装備しており、M4タイプのストック&グリップにより射撃の安定性をサポート。ストック&グリップの取付け部も見直し、高い拡張性も実現している。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の情報を告知しており、発売日以外の詳しい情報については明らかとなっていないため、今後の情報に注目したい。