「お母さん！」と呼ばれた先生の神対応に11万いいね「爆笑した」「名言すぎる」【ママリ】
小学生の「お母さん！」呼び間違えに、先生がまさかの名言11万いいね！
イナダシュンスケ(@inadashunsuke)さんの投稿です。学生時代の思い出の中には、後々まで忘れられないハプニングを経験した方もいるでしょう。時にはうっかり発した言葉が、思わぬ笑いを生むことも。
小学生が先生に「おかあさん」と呼びかけてしまう、という定番の失敗があるけど、それを実際にやらかしてしまった一人が僕です。しかも男の先生に。
しかし先生は失笑が起こる教室に向かって、
「何がおかしかとや。先生はみんなのお母さんじゃっど！」
と、なかなか強引なフォローをしてくれました
先生の一言で、教室中が一瞬で笑いに包まれて、一気に和やかな雰囲気になったことでしょう。先生のユーモアに助けられ、恥ずかしさも和らいで、イナダシュンスケさんもホッとされたのではないでしょうか。
この投稿には「即興で自分を笑いのネタにして誰かを守れるのカッコ良い」「先生が味方してくれた、その事実が大事です」「めちゃくちゃええ先生やん」などのリプライが寄せられていました。
どんなに恥ずかしい失敗も、それを包み込んでくれる人がいれば、よい思い出になりますね。子どもを傷つけず、むしろ笑顔に変えれくれるような先生に出会えたことは、生徒にとって何よりの財産になると思います。今となっては誰もが思い出して笑える、心温まるエピソードでした。
若い子「新5000円札をもらいました！」見ると…ジェネレーションギャップに3万いいね
Masa(@Japhistory_Life)さんの投稿です。新紙幣が発行され、すでに手にしたという方もいるかもしれませんね。Masaさんは年下の方から「新5000円札をもらいました！」と見せてもらったそうなのですが、そこにあったのは世代を感じずにはいられないあるお札だったそう。
「確かに新札ではあるのだけれど…」と思わずツッコミたくなるその内容とは。
この間若い子から
見てください！ついに新札の5000円札貰いましたよ！
って言われて見せてもらったらピン札の新渡戸稲造だった
やめろ
その術は俺に効く
見せてきたお札は新渡戸稲造が描かれた5000円のきれいなお札。新渡戸稲造は、樋口一葉の前に5000円札に描かれていた人物です。
新紙幣には津田梅子が描かれているので、これは旧札なのですが、おそらくピン札だったために新紙幣だと勘違いしてしまったのでしょうか。「新渡戸稲造の描かれた5000円札を知らない」という点に、Masaさんはジェネレーションギャップを感じたと言います。
この投稿に「稲造久しぶり」や「新紙幣ではなく新札ですね」というリプライもありました。電子決済が普及し、現金に触れる機会が少ないというのも間違えた要因のひとつかも。前回の新紙幣発行からかなりの時間がたったことを、改めて実感させられるエピソードでしたね。
なんでも安く思えてしまう？妻の買い物術に22万いいね
くたまる(@chapikof)さんの投稿です。買い物をする際には、お値段は買うかどうかの大事な判断基準となりますよね。くたまるさんは奥さんと買い物をした際「なんでも安く思える買い物術」を教わったそう。
奥さんが「カスの買い物術」と名付けたその方法とは？明日からの買い物で試してみたくなるはず。
妻「わ！この傘かわいい！！」
僕「ほんとだ～」
妻「いくらだろ、5万円くらいかな？」
僕「！？！？」
妻「あ～！2300円だ～！やす～い！」
僕「！？！？！？」
妻「ふふふ…これは最初にありえない高額を予想する事で実際の値段がなんでも安く思えるカスの買い物術」
僕「カスの買い物術」
奥さんが傘を5万円だと予想した理由とは、最初に高額な予想をすることで実際の値段が安く思えるからなんですね。覚悟していた値段より安いことで、購入する心理的なハードルがグッと下がるのでしょう。「欲しいけれどあと一歩が踏み出せない…」という際には、使えるテクニックなのかもしれませんね。
なお、くたまるさんの奥さんは、結局この傘は買わなかったそう。カスの買い物術をもってしても、奥さんのお財布のヒモは緩まなかったようです。
この投稿には「確かに！「やっす」と思ってしまった🤣」「散財界に孔明現る」といったコメントが寄せられていました。一方で、予想した値段よりも高くて驚いた…という経験がある方も。買わずに諦めたい時には、安く予想するといいのかもしれません。「カスの買い物術」ぜひ試してみたくなってしまいますね。
