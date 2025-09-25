中国が独自開発した第３世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」。（合肥＝新華社配信）

【新華社合肥9月25日】中国安徽省合肥市で23日まで4日間、「2025世界製造業大会」が開催され、第4世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」が来場者の注目を集めた。この量子コンピューターは、将来的に1000量子ビット級まで拡張可能であり、加えて国産化率も8割を超えている。その「心臓部」である量子チップは、合肥市の北西端に位置する量子チップ生産ラインで製造された。

安徽省の量子コンピューティング企業、本源量子計算科技（合肥）の量子チップ技術者によると、量子チップの生産ラインには独自開発した複数の装置が導入されている。チームが開発した非破壊プローブ電気学的測定プラットフォームは、まるで孫悟空の「火眼金睛(かがんきんせい)」のように、量子チップを損傷せず、ビットの性能に影響を与えることもなく、量子チップの品質の優劣を識別し、その歩留まり（良品率）をさらに向上させることができる。また、チームが開発したレーザーアニール装置は、百ナノメートル級の超精密な位置決め能力を備えており、手術用メスのように量子チップ内部の「欠陥」を精密に訂正可能であり、さらなる量子ビット数の高集積化を支える。

１２日、量子チップ生産ラインで働く従業員。（合肥＝新華社記者／胡鋭）

ここで製造された量子チップは、中国が独自開発した第3世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」にすでに応用されている。稼働開始以来、「本源悟空」は世界163カ国の3400万以上のユーザー向けに演算タスク69万件を完了した。量子計算は現在、ポートフォリオ最適化や創薬のための分子ドッキング、医用画像解析などの分野で大きな可能性を示しつつあり、計算能力革命がもたらす新たな未来を予感させている。（記者/何曦悦）

中国が独自開発した第３世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」。（合肥＝新華社配信）

１２日、量子チップ生産ラインで働く本源量子計算科技（合肥）の従業員。（合肥＝新華社記者／胡鋭）

中国が独自開発した第３世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」。（合肥＝新華社配信）

２２日、「２０２５世界製造業大会」で展示された第４世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」の模型（左）と量子計算測定・制御システム「本源天機」（実物）。（合肥＝新華社記者／何曦悦）

中国が独自開発した第３世代超伝導量子コンピューター「本源悟空」のデバッグとインストール作業を行う従業員。（合肥＝新華社配信）

１２日、量子チップ生産ラインで働く本源量子計算科技（合肥）の従業員。（合肥＝新華社記者／胡鋭）