¡¡¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡ÈÁ°Ìëº×¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï¡ÖÄëµþ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥é¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥ÉÆ±µéÀ¸¤Î¥¸¥¸¥¤¡¢¸÷ÀÐ¸¦64ºÐÃÂÀ¸²ñ¡¢Á°Ìëº×¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌÀÆü26Æü¤Ë64ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÇÐÍ¥¡¦¸÷ÀÐ¸¦¤Î¡ÈÃÂÀ¸ÆüÁ°Ìëº×¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÃË¡ª¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÇÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò¥¬¥Ö¥¬¥Ö°û¤à¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃË¡ª¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Ä¤ò¼êÊü¤·¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿ÃË¡ª¤¤Î¤¦¤Î¼ò¤Ç´é¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥¸¥¸¥¤ÃË¡ª¡×¤È¡ÈÌÚÍüÀá¡É¤¬¸÷¤ë¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¸÷ÀÐ¤òÀä»¿¤·¡¢¡Ö64ËÜ¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥Õ¥§¥¢¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤¬Åô¤µ¤ì¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È¥±¡¼¥¤ò°Ï¤à¡È¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡¼¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¡Ö±ê¤Î¥±¡¼¥¡×¡Ö¤â¤¦²Ð»ö¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡×¡ÖÈÕÇ¯¤ÎÍ§¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¡Ö²Ð»ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¸÷ÀÐ¤µ¤ó¥Ù¥ó¥ÄÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£