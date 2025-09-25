子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。

頭皮にできた帯状疱疹の影響で、抗がん剤治療が延期となったことを報告しました。



【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 抗がん剤治療の延期を報告 「頭皮の帯状疱疹がまだ治っていない為」「このまま投与すると再び免疫が落ちて体調が悪くなる可能性が大きい」



病院で検査を受けた古村さんは、「今日の採血検査の結果は問題なしのOK！でしたが 頭皮の帯状疱疹がまだ治っていない為 ちゃんと治るまで 抗がん剤治療が延期となりました」と投稿。





抗がん剤治療が延期になった理由について古村さんは、「帯状疱疹の後が 現在火傷の跡のようなピリピリチクチクした状態なので このまま効果剤を投与すると 再び免疫が落ちて 体調が悪くなる可能性が大きいとのこと」と明かしています。







古村さんは自身の治療法について、「私の治療は 維持療法なので 治療を休むと言うことも有りなのです」と投稿。



続けて、「久しぶりに聞いた『維持療法』気持ちが凹むワードかな もう少し私自身 自覚しないとなぁと痛感」と綴り、複雑な心境を吐露しています。







それでも「暫くは 無理せず、体を休め、回復に努めます」と前向きな言葉で締めくりました。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。

