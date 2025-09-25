Ê¡²¬¸©·Ù»¡ËÜÉô

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼òÀÊ¤Ç¸åÇÚ¤Î½÷À­¿¦°÷£²¿Í¤Ë¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï£²£µÆü¡¢¿¿ºê½Ó¹Ô¡¦·º»öÉôÄ¹¡Ê£µ£¹¡Ë¡Ê·Ù»ëÀµ¡Ë¤òËÜÉôÄ¹Ãí°Õ¤Î½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡¿¿ºêÉôÄ¹¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç¼­¿¦¤·¤¿¡£¸©·Ù´Æ»¡´±¼¼¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿ì¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ö¼Â¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¿ºêÉôÄ¹¤Ï£··îÃæ½Ü¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Îµï¼ò²°¤Î¸Ä¼¼¤Ç½÷À­¿¦°÷£²¿Í¤È°û¿©¤ò¤·¤¿ºÝ¤ËÌÌÁ°¤ÇÀ­Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¶ÐÌ³Æü¤Ç¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Ìë¤Ë¡¢¿¿ºêÉôÄ¹¤¬º©¿Æ²ñ¤È¤·¤Æ´ë²è¡££³¿Í¤ÇÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤ò°û¤ß¡¢¿¿ºêÉôÄ¹¤Ïµ­²±¤¬Çö¤ì¤ë¤Û¤É¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡½÷À­£²¿Í¤¬£¸·î²¼½Ü¡¢½êÂ°¤¹¤ëÉô½ð¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£