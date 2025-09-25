新潟県では２５日夜のはじめ頃から２６日朝にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。



新潟地方気象台が２５日午後４時３０分発表の大雨に関する新潟県気象情報によりますと、低気圧からのびる寒冷前線が日本海を南下し、北陸地方に接近する見込みです。



前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の不安定な状態が続くため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があります。





２５日の県内は“バケツをひっくり返したように降る雨”となる所がある見込みです。気象庁によると１時間雨量が３０ミリ以上～５０ミリ未満の雨のイメージについて“バケツをひっくり返したように降る”としています。２０ミリ以上～３０ミリ未満では、強い雨“どしゃぶり”としています。◆雨の予想２５日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ４０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ３０ミリ２６日に予想される１時間降水量は多い所で、下越 ３０ミリ中越 ３０ミリ上越 ３０ミリ佐渡 ２０ミリ２６日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 １００ミリ中越 ８０ミリ上越 ８０ミリ佐渡 ８０ミリ新潟県では、２５日夜のはじめ頃から２６日朝にかけて、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意・警戒してください。