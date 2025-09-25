単独首位発進を決めた大林奈央（撮影：福田文平）

＜中国新聞ちゅーピーレディース　初日◇25日◇芸南カントリークラブ（広島県）◇6555ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了。3年ぶりのステップ2勝目を狙う大林奈央が7アンダー「65」で単独首位発進を決めた。

宮澤美咲が6アンダー「66」で単独2位。5アンダー・3位タイには賞金ランキング1位の浜崎未来、ルーキー・六車日那乃ら12人が続いた。2週連続優勝を狙う吉澤柚月は1アンダー・27位タイ。賞金ランキング2位のルーキー・大久保柚季は2アンダー・15位タイで滑り出した。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
中国新聞ちゅーピーレディース　初日の結果
