金メダリスト3人の「女子格闘家ゴルフ！」 メンバーは「ずっと笑いっぱなし」で楽しくラウンドも「危険なメンバー」とのコメントも
リオ五輪で金メダルを獲得、世界選手権でも3勝を挙げている元レスリング選手の登坂絵莉が自身のインスタグラムを更新。柔道家とレスラーが集まって「女子格闘家ゴルフ！！」を楽しんだことを投稿した。
【写真】「全員PGAの男子並みに飛ばしそう」 女子格闘家ゴルフ集合写真【本人のInstagramより】
この日のゴルフに参加したのは、アテネ、北京、ロンドンと五輪を3連覇、世界大会16連覇という偉業を達成している元レスリング選手の吉田沙保里。パリ五輪で金メダルを獲得、世界選手権でも3勝を挙げている柔道の角田夏実ら。何と3人の金メダリストが集まった超豪華な顔ぶれとなった。しかしゴルフは「ずっと笑いっぱなし」の楽しさ。登坂は「5ヶ月ぶりのゴルフだったけど メンバーに恵まれベストも出て 最高な日でした」と嬉しそうに振り返っていた。投稿では4人が集まった笑顔の写真に続き、ティーイングエリアで身振りを交えながら楽しそうに会話をする吉田と角田の姿を捉えた2枚の写真を公開した。この投稿を見た元バドミントン選手の潮田玲子は「私とも行ってよー」とコメントすると、登坂は「ぜひお願いします」と返信。この日のゴルフは5カ月ぶりだったそうで「このペースでは年に2回になってしまいます！」と不安を口にしていた。ファンからは格闘家4人が集まったことに対して「危険なメンバー」「全員PGAの男子並みに飛ばしそう」、そして「なんかべっぴんになった」というちょっと嬉しいコメントが寄せられていた。
