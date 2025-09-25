Snow Man、5枚目アルバム「音故知新」ジャケ写＆収録内容の一部解禁
Snow Manが2025年11月5日にリリースする5枚目のアルバム「音故知新」のジャケット写真と収録内容の一部が25日、公開された。
【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ
同アルバムは、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚となっている。
ジャケット写真は初回盤A・初回盤B・通常盤の3パターン。各時代を象徴するメディアとSnow Manが融合したデザインとなっており、初回盤Aは新聞の一面記事から【過去】を表現、初回盤Bではタブレット端末にネットニュースとして掲載されたSnow Manから【未来】を表現。一方、通常盤では過去と未来を繋ぐ【現代】のSnow Manを表現し、各メンバーそれぞれが異なる時代のアイテムを手に持ち、時代が交錯するようなビジュアルに仕上がっている。
一部公開された収録内容には、リード曲「TRUE LOVE」をはじめ、7月にリリースされたばかりの初のデジタルシングル「カリスマックス」も収録。またm-flo ☆Taku Takahashi、ケツメイシ RYOJI、ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや、DECO*27（五十音順）といった各ジャンルを象徴するアーティストからの提供曲も収録される。
＜初回盤A＞
ワンピースBOX+デジパック仕様
動画A視聴シリアルナンバー封入
※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容(予定)】
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04: くちびる
05: 悪戯な天使
06: カリスマックス
07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）
08: SERIOUS
09: Miss Brand-New Friday Night
10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12: 愛のせいで
【Blu-ray/DVD収録内容(予定)】
01: 「TRUE LOVE」 Music Video
02: 「カリスマックス」 Music Video
03: 「TRUE LOVE」マルチアングル映像
04: 「カリスマックス」マルチアングル映像
05: Behind The Scenes
＜初回盤B＞
ワンピースBOX+デジパック仕様
動画B視聴シリアルナンバー封入
※DVD, Blu-rayの価格・仕様・収録内容共通
【CD収録内容(予定)】
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04: くちびる
05: 悪戯な天使
06: カリスマックス
07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）
08: SERIOUS
09: Miss Brand New Friday Night
10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12: 愛のせいで
【Blu-ray/DVD収録内容(予定)】
01: 「BOOST」Music Video
02: 「ユニット曲A」Music Video
03: 「ユニット曲B」Music Video
04: 「ユニット曲C」Music Video
05: 「ユニット曲D」Music Video
06: 2024.12.31「Snow Man Special Live 〜みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025〜」Behind The Scenes
07: カメラから逃げ切れ！Run Away Snow Man
※「BOOST」Music Videoに関して
ラウールは、撮影時の体調不良により本Music Videoへの出演を見合わせている。
＜通常盤＞
初回仕様：スリーブ・フォトブック付、動画C視聴シリアルナンバー封入
【CD収録内容(予定)】
01: TRUE LOVE
02: BOOST
03: Spark!!（m-flo ☆Taku Takahashi 楽曲提供）
04: くちびる
05: 悪戯な天使
06: カリスマックス
07: 嫉妬ガール（DECO*27 楽曲提供）
08: SERIOUS
09: Miss Brand New Friday Night
10: 約束は君と（ゴスペラーズ 北山陽一・酒井雄二・村上てつや 楽曲提供）
11: Days（ケツメイシ RYOJI 楽曲提供）
12: 愛のせいで
13: ユニット曲A
14: ユニット曲B
15: ユニット曲C
16: ユニット曲D
17: Nine Snow Charge!! (Bonus Track)
