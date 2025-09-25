ブランチリポーター冴木柚葉、大反響で『ヤンジャン』再登場 グラビアでしか見せない姿を披露
TBS系情報バラエティー番組『王様のブランチ』でのレギュラーリポーターをはじめ、映画やドラマ出演など、さまざまなジャンルで活躍する冴木柚葉が、25日発売の『週刊ヤングジャンプ』43号（集英社）の特別付録小冊子に登場している。
【写真】ここだけの姿…艶っぽい表情も見せる冴木柚葉
前回の初登場が大反響となり、さっそく再登場をはたした冴木。爽やかでキュートな水着姿や、ちょっと大人な表情を見せるシーン、困ったようなファニーな表情など、グラビアでしか見られない表情、ポージング、衣装を披露している。
なお、表紙＆巻頭グラビアには『ギャルコン25』のファイナリスト8人が登場。センターグラビアにはさくらもも（Toi Toi Toi）、巻末グラビアには清野咲奈が登場する。
【写真】ここだけの姿…艶っぽい表情も見せる冴木柚葉
前回の初登場が大反響となり、さっそく再登場をはたした冴木。爽やかでキュートな水着姿や、ちょっと大人な表情を見せるシーン、困ったようなファニーな表情など、グラビアでしか見られない表情、ポージング、衣装を披露している。
なお、表紙＆巻頭グラビアには『ギャルコン25』のファイナリスト8人が登場。センターグラビアにはさくらもも（Toi Toi Toi）、巻末グラビアには清野咲奈が登場する。