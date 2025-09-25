º£ÅÄÈþºù¡¢¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Ø¤Î¡È¿è¤Êº¹¤·Æþ¤ì¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¸µµ¤É´ÇÜ¡×¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¸ø³«
¡¡29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦º£ÅÄÈþºù¤«¤é»£±Æ¸½¾ì¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡Èº¹¤·Æþ¤ì¡É¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¡¢µã¡×º£ÅÄÈþºù¤«¤é¸½¾ì¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡È¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡É
¡¡º£ÅÄ¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ï¡¢¥º¥Ð¥ê¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£ÅÄÈþºù¤µ¤Þ¤è¤ê ¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÅº¤¨»æ¤¬¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¢ª¥Ñ¥ó»ØÆ³¤ÎÃÝÃ«¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿è¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¡¢¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡¢¡¢µã¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤ÎÊ±Áõ»Ñ¤Ç¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ã¡×¡Ö¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤¬!!¡×¡Ö·àÃæ¤ÎÊª¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë!!´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¼!!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¸µµ¤É´ÇÜ¡×¡Ö¤ª¤ª¡ª ¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¡Ä»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¡Ä¡ª¡×¡Ö¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ÅÄ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄ¡Ë¤ÈÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢29Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¸å¤Ë¥È¥¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
