２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、最終回直前回で懐かしい人たちが続々登場。中でも、薪鉄子氏の秘書だった世良（木原勝利）の描かれかたにネットもクスリと笑った。

この日の「あんぱん」は、ついにアンパンマンのテレビアニメが放送され、子供達から絶大な支持を集める。いせたくや（大森元貴）や手嶌治虫（眞栄田郷敦）を始め、師範学校時代の黒井先生（瀧内公美）と、うさこ（志田彩良）、亡くなった薪（戸田恵子）と、一緒に秘書を務めた世良も登場した。

世良は「独立する」といって突然事務所を退社。現在は見事、代議士となり、事務所でアンパンマンのテレビをみているが、横で秘書が「２７、２６、２５、２４…」とカウントダウン。薪の写真を手に「あの嵩さんが飢えた人々を救うヒーローを誕生させましたよ」と話しかける…。

特に秘書のカウントダウンは、世良が秘書時代に、のぶに対して何かをするたびに「３０秒だけ時間をあげます」として、カウントダウンを行っていたもの。自分が代議士となり、今度は秘書からカウントダウンされるようになっていた。

ネットではこの世良の姿に「世良さんの秘書がカウントダウンしてるｗもはや伝統！」「秘書さんからの伝統の…“３０秒のカウントダウン”をされながら笑」「世良さんが世良先生になってカウントダウンされてた！」「自分にも３０秒ルールを課す世良さんだから議員になれた！」など反響を呼んでいた。