トランプ米大統領は、ホワイトハウス西棟の外にある通路に「大統領のウォーク・オブ・フェーム（名声の歩道）」を設置した/Margo Martin/X via CNN Newsource

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は、ホワイトハウス西棟の外にある通路に「大統領のウォーク・オブ・フェーム（名声の歩道）」を設置した。政権の広報担当補佐官の２３日のＳＮＳ投稿で明らかになった。

Ｘ（旧ツイッター）への投稿には、金色の額縁に入った歴代大統領の白黒の肖像画が柱廊に並ぶ動画が添付されていた。

しかし、ある大統領の写真は異彩を放っている。バイデン前大統領の肖像画には、オートペン（自動署名機）の写真が使われているのだ。

ＣＮＮが以前報じたように、トランプ氏はバイデン氏のオートペン使用に個人的な執着を見せている。６月にはバイデン氏の「認知機能の低下」を理由に、バイデン氏の行動とオートペン使用に関して覚書で調査を命じた。

バイデン氏は当時、トランプ氏の示唆を否定。声明の中で「はっきりさせておきたい。大統領在任中、私が決定を下した。恩赦、大統領令、立法、そして布告について決定したのは私だ。私が決定していないというあらゆる主張はばかげており、虚偽だ」と述べた。

トランプ氏は６月の覚書で、顧問に対し、ボンディ司法長官をはじめとする政府機関のトップと協議の上、「特定の人物らが共謀してバイデン氏の精神状態について国民をあざむき、大統領の権限と責任を憲法に反して行使した」かどうかを調査するよう指示した。調査対象には「バイデン氏の精神的・身体的健康に関する情報を国民に意図的に隠蔽（いんぺい）するための、組織的かどうかを問わないあらゆる活動」と「バイデン氏の側近の間で、大統領の認知能力の欠如に関する録画映像を協力し不正に偽物と見なすための合意」を含めるよう命じている。

トランプ氏は、「恩赦、大統領令、大統領覚書、その他の大統領の政策決定を含む、オートペンが使用された政策文書」の見直しも求めている。

バイデン氏の顧問らは、大統領在任中の最後の年にバイデン氏の体調が悪化したことを組織的に隠蔽しようとした動きはなかったと否定している。