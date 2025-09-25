¡Úµð¿Í¡Û¤¤¤¶·èÀï¤Ø¡¡»³ºê°Ë¿¥¤¬£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ë¸þ¤±Ä´À°¡ÖºÇ½é¤«¤é¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡µð¿Í¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡££²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£ÓËÜµòÃÏ³«ºÅ¤ò¤«¤±¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤ò£²¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¸½ºß£³°Ì¤Îµð¿Í¡££²£¶Æü¤«¤é¤Î£²»î¹ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î¡Ö·èÀï¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»³ºê¤Ï¤½¤Î½éÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£Ä£å£Î£ÁÁê¼ê¤Ë£¶»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·£´¾¡£±ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£¹¤È¹¥ÁêÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁêÀ¤È¤«¤Ï¤â¤¦¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¡¢»Ä¤ê»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËºÇ½é¤«¤é¤â¤¦¤¤¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é²ó¤«¤é¤ÎÁ´ÎÏÅêµå¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óà¥é¥¹Åêá¤È¤Ê¤ë£²£¶Æü¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ïº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ª½ç°Ì¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤¬¡¢»³ºê¤ÏÊ¿¾ï¿´¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê¤²¤¿»î¹ç¤ÏÁ´ÉôÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Æ»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¤Ï£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é£²ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤âÊü¤Ä¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æº£µ¨£±£±¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ç¤âÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£