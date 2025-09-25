¥²¥¹¥È¤Ë¹Åç½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÅÄÃæ¹¨¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ Âè12²ó¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー¡¡Í¥¾¡Àï¡¡¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù 9/28¡ÊÆü¡Ë Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ï 9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè12²ó¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー¡¡Í¥¾¡Àï¡¡¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù¤ò¡¢Æ±¶É¤ò¥ー¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー¡×¤Ï30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼ã¼ê¥ìー¥µー¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¶¥Áö¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÃíÌÜ¥ìー¥µー¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÈÅÐÎµÌç¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¾¡Î¨¾å°Ì¤Î¥ä¥ó¥°¥ìー¥µー¤Ë²Ã¤¨¡¢6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿GⅢ¡Ö¥¤ー¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ä¥ó¥°¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ¥¾¡¥ìー¥µー¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¼ã¤Àº±Ô¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥¤³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢ÎòÂå¥ä¥ó¥°¥Àー¥ÓーÇÆ¼Ô¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡È¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー½éÀ©ÇÆ¡É¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー¡×½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¹Åç¸©¡¦¥Üー¥È¥ìー¥¹µÜÅç¡£À¤³¦°ä»º¡¦¸·Åç¿À¼Ò¤Î¤¢¤ëµÜÅç¤òË¾¤à¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¼ã¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤ÎÇ®Àï¤òÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¡£
ÊüÁ÷ÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¤Ç¡¢ÂåÉ½ºî¡ØBADBOYS¡Ù¤ÎÏ¢ºÜÉü³è¤ÇÏÃÂê¤ÎÅÄÃæ¹¨¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤ª¤è¤½5Ç¯¤Ö¤ê¡£ÃÏ¸µ¡¦RCC¥é¥¸¥ª¡ØW¤Ò¤í¤·¤ÎFRIDAY¥Òー¥íー¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸á¸å3»þ～4»þ50Ê¬¡Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÅÄÃæ¤Î¡¢¹Åç°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¼Â¶·¡¦ÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤Ï¡¢ÅÚ°æÍªÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ã´Åö¡£Å·¸õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¾ìÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥ìー¥¹Å¸³«¤Ê¤É¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ·Ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼ã¤ºÍÇ½¤¿¤Á¤Î·ãÆÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤ÒÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç¡£
ÅÚ°æÍªÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡¡¡§¡¡¡Ø¥Üー¥È¥ìー¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àGⅠ¡¡Âè12²ó¥ä¥ó¥°¥Àー¥Óー¡¡Í¥¾¡Àï¡¡¼Â¶·Ãæ·Ñ¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§¡¡2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å4»þ00Ê¬～4»þ55Ê¬
¢£¥Í¥Ã¥È¶É¡¡¡§¡¡Á´¹ñ14¶É¥Í¥Ã¥È¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¤ò´Þ¤à¡Ë
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡¡§¡¡ÅÚ°æÍªÊ¿¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£¥²¥¹¥È¡¡¡§¡¡ÅÄÃæ¹¨¡ÊÌ¡²è²È¡Ë