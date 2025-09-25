注目の“日本一可愛い新入生”候補 神田外語大学・小林夕華さん【フレキャン2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/25】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST 2025」（通称：フレキャン）にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、神田外語大学・小林夕華（こばやし・ゆうか）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
2024年度のグランプリは稲垣瑠奈（法政大学）。これまでのコンテスト出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
大学：神田外語大学
出身地：茨城県
誕生日：8月30日
趣味：トレンドチェック･絵画･クラフト･旅行 など。
特技：英会話･人とコミュニケーションとること。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
私の夢へのチャンスを1つでも増やしたり、夢を実現させたいからです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
美容面では、ノーファンデ肌を目指しています。多くの人に知ってもらうようにSNSを頻繁に更新したり、審査の一環でもある配信活動にも力を入れています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
人とコミュニケーションとるのが得意で、誰とでもすぐに仲良くなれる。人を楽しませることが出来る。夢に向かって全力投球出来る。すらっとした体型や大きな目。中国と日本のハーフ。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
イッテQのようなバラエティー番組でも活躍できるようなモデルさんを目指しています。雑誌の専属モデルやランウェイも歩けるモデルになりたいです。同時に、リポーターや、アナウンサーのお仕事もしてみたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
私の夢に向かって努力を惜しまず、フレッシュキャンパスコンテスト2025のグランプリを本気で目指していきます！！！
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年度の“日本一可愛い新入生”
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、今年で16年目を迎える大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。
◆小林 夕華（こばやし・ゆうか）さんプロフィール
大学：神田外語大学
出身地：茨城県
誕生日：8月30日
趣味：トレンドチェック･絵画･クラフト･旅行 など。
特技：英会話･人とコミュニケーションとること。
◆「フレキャン」小林夕華さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
私の夢へのチャンスを1つでも増やしたり、夢を実現させたいからです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
美容面では、ノーファンデ肌を目指しています。多くの人に知ってもらうようにSNSを頻繁に更新したり、審査の一環でもある配信活動にも力を入れています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
人とコミュニケーションとるのが得意で、誰とでもすぐに仲良くなれる。人を楽しませることが出来る。夢に向かって全力投球出来る。すらっとした体型や大きな目。中国と日本のハーフ。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
イッテQのようなバラエティー番組でも活躍できるようなモデルさんを目指しています。雑誌の専属モデルやランウェイも歩けるモデルになりたいです。同時に、リポーターや、アナウンサーのお仕事もしてみたいです。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
私の夢に向かって努力を惜しまず、フレッシュキャンパスコンテスト2025のグランプリを本気で目指していきます！！！
◆“日本一可愛い新入生”「フレキャン」まもなく4次審査
「FRESH CAMPUS CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント・番組レポーター出演、大型ファッションショー出演等のチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】