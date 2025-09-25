元HKT48朝長美桜「久しぶりの自炊」秋の味覚使った食卓披露「家庭的で素敵」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】元HKT48でタレントの朝長美桜が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。秋の味覚を使った手料理を披露した。
【写真】朝長美桜「美味しそう」と話題の手料理
朝長は「久しぶりの自炊」とつづり、食卓を公開。白ナスの田楽、栗ごはん、秋刀魚と秋の味覚を使用した手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「食欲の秋ですね」「自炊えらい」「家庭的で素敵」「美味しそう」「真似したい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
