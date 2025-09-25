中川翔子「妊娠中に異常に食べたくなったもの」に共感の声続々 絵日記で詳細に紹介
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの中川翔子が9月25日、自身のInstagramを更新。妊娠中に食べたくなった食べ物について手描きの絵日記で紹介し、反響が寄せられている。
【写真】双子妊娠の中川翔子「異常に食べたくなったもの」絵日記で紹介
中川は「毎日のストレス発散にもなりつつある絵日記を描きました」と投稿の経緯を説明。「今日は双子に脳をあやつられたっとしか思えなかった妊娠中に異常に食べたくなったものたちを描きました」とカラフルな絵とコメントで、スイカやたいやき、カルビなど様々な食べ物への欲求を表現した絵日記を載せている。
また「あんまり好きじゃない食べ物にも指令がきたり 絶対これ食べたい！！て感覚になってた 不思議だなー」と妊娠中の食欲の変化について振り返り、「みんなは何を食べたい！てなりましたか？」とフォロワーに問いかけている。
この投稿に、ファンからは「わかる」「しょこたんと同じだった」「妊娠中あるある」「絵が可愛い」「スイカは浮腫みにも効くし良いですよね」「男の子はお肉を欲しがるのかな？」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
