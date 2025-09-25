今日の運勢は？ 9月26日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位？
2025年9月26日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月26日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】蠍座（さそり座）
多少つまずいても問題ありません。困難や邪魔が入っても、これは一時的なもの。今まさに煩わしさから解放されてゆきます。今まで難しく感じていたことも、ちゃんとヒントが見つかり、自然な流れで導かれて、解決されて道が拓けてゆくでしょう。強引にならず、柔軟に行きましょう。
【2位】魚座（うお座）
1つのことに一気に集中するよりも、息抜きしながら少しずつ無理せず進めていったほうがスムーズに行きそうな1日です。今日は「アップデートさせる」行動が吉。仕事や勉強、身につけたいと思っているスキル取得などに取り組みましょう。新しい方法はぜひ試してみて。
【3位】蟹座（かに座）
あなた自身が持っている、自分の足を引っ張る思い込みに気づくような日です。特にそれは、恋愛面や、自分のセクシャル面での気づきがあるでしょう。主にネガティブな固定観念から解放されそうな運勢です。自分の素敵な面を認める努力もしましょう。誰かと比べるのは、少しずつやめていきましょう。
【4位】山羊座（やぎ座）
周りの人間関係を顧みると、新しい気づきを得られそうな日です。あなたのもとに、さまざまな噂が舞い込んできそうです。心がざわざわする内容が耳に入ったら、先ずはあなたのテリトリーの範囲を掃除したり、要らない物を手放したりしてみましょう。かげ褒めを積極的にすると◎
【5位】牡牛座（おうし座）
当たり前だと思っていることの素晴らしい面に、意識的に目を向けてみてください。それと同じくらい、不満に思っていることや不安に思っていることにも向き合ってみましょう。さらに感謝の気持ちを持てると、あなたにとって嬉しいチャンスやきっかけが舞い込んでくるでしょう。特に、大切な人との関係性について、感謝の気持ちを持てると○
【6位】乙女座（おとめ座）
今日は急がず、マイペースに。あえて普段通りを意識して、やるべきことをいつも通りこなすようにしてみましょう。あなたが今全うしている役割が、誰かの役に立っていることに気づいてください。やるべきことの優先順位をつけて、余裕があるなら、効率も考えてみましょう。
【7位】水瓶座（みずがめ座）
何か1つに集中して取り組むと吉。仕事運、金運が良好です。ストレス発散目的の買い物は厳禁です。お金を使うなら、自分のためだけでなく、周りの人たちのためにお金を使ってみてください。今が満たされているなら、何か新しい目標を立ててみましょう。「こうなったらいいな」と心がわくわくするような目標を立ててみて。
【8位】天秤座（てんびん座）
良いお金の使い方ができる1日。お金を動かす、回す力がつく日です。普段、お金に対してどんなイメージを持っているか、書きだして目視してみてください。もしネガティブなイメージが多いなら、自分にとってお金が「どんなものであったら嬉しいか」を真剣に考えてみて。財布のなかの整理も忘れずに。
【9位】獅子座（しし座）
今日は、自分の改善点に気づかされるような日です。少し耳の痛い話でも、まずは素直に耳を傾けてみましょう。「人の振り見て我が振り直せ」というような、自己鍛錬的な雰囲気の漂う運勢。普段は人の上に立つことが多い人は、部下や後輩からも学び取る姿勢でいましょう。
【10位】射手座（いて座）
あなたの感情が揺さぶられるようなことが起こりそう。あなたの感じたことは、どんな気持ちや感情でも、大切で大事なシグナルです。そのなかでも、もし「怒り」を感じたなら、何でも良いので自分を「癒す」行動を取りましょう。あなた自身のことを労わってください。あなた自身の自分への接し方が、周囲からどれだけ大切に扱われるかに関わってきます。
【11位】牡羊座（おひつじ座）
プチ転機な1日。あなたにとって強烈さを伴う体験になりそう。最後はちゃんと整うので、安心してください。嬉しいことでも、嫌なことでも、今日あなたに降りかかった出来事は、これからのあなたの大事な礎になります。ここから学び取って、さらに素敵なあなたにパワーアップするキッカケの日です。
【12位】双子座（ふたご座）
空回りしてしまいやすい1日です。双子座には素晴らしい反射神経が備わっていますが、今日は少し、目の前の人の様子をうかがったり、判断を焦らずじっくり考えたり、瞬間的に動くのは控えたほうが良さそう。あなたが忘れていたことを急かされる可能性も。そのときは、言い訳せずに丁寧に対応しましょう。
【今日の一言メッセージ】
反骨心や負けん気で頑張ってきてしまっているなら、今一度立ち止まって、目標の再設定をしてみましょう。もし、全て叶ってもやりたいことはなんでしょうか？ それとも何もしたくないでしょうか？ あなたの心の声に気づく努力をしてみましょう。
■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）
池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
