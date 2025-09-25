ANC完全ワイヤレスイヤホン カナル型（GRFD-TWS HT16）

ゲオホールディングスは、ゲオ限定の完全ワイヤレスイヤフォン「ANC完全ワイヤレスイヤホン カナル型(GRFD-TWS HT16)」を9月26日から全国のゲオショップで順次発売する。価格は4,378円。

アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能やマルチポイント接続などを搭載したハイスペックモデル。手軽に高品質サウンドを楽しめるよう、価格を抑えたのが特徴。

ANC機能により電車や街中などで周囲の雑音を効果的に抑制。カナル型で遮音性が高く、集中してコンテンツを楽しめる。ドライバーは10mmの大口径ダイナミック型を採用し、迫力ある音を再生するという。また、スマートフォンとPCの2台同時接続に対応するマルチポイント機能を搭載。オンライン会議から日常の通話まで快適に利用できるよう、デュアルマイクも内蔵している。

イヤフォンはIPX4相当の防滴仕様で、屋外や汗をかくシーンでも使用できる。ANC使用時は最大5.5時間、ANCオフでは最大7時間の再生に対応。充電ケースを併用すると、それぞれ最大22時間/28時間の利用が可能。低遅延モードを使うと、動画やゲームも快適に楽しめる。

イヤーチップS、M、Lサイズ（Mは装着済み）、充電用Type-Cケーブル（約0.18m）、取扱説明書兼保証書（保証期間1年）が付属する。